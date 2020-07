Pere Aragonès visita l'Ajuntament de Cercs i l'Hospital Sant Bernabé

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat aquesta tarda l'Hospital Sant Bernabé i l'Ajuntament de Cercs. En la seva visita al Berguedà, Aragonès ha anat a primera hora de la tarda a l'Ajuntament de Cercs, on ha signat el llibre d'honor i s'ha reunit amb l'alcalde Jesús Calderer i representants del consistori.

L'alcalde de Cercs Jesús Calderer ha explicat a Regió7 que "ha sigut una visita molt cordial, ens hem pogut explicar i hem parlat principalment de tres temes". En primer lloc, s'ha postat sobre la taula el tancaments dels centres d'atenció primària del Berguedà pels efectes de la pandèmia. "És un tema que ens preocupa i molt, li hem demanat que en la mesura que pugui els CAP tornin a donar els serveis que donaven abans de la pandèmia, ja que és imprescindible", ha exposat el batlle.

El segon tema que Aragonès ha parlat amb l'Ajuntament de Cercs ha estat un dels punts calents del global de la comarca, el de la incineradora a la central tèrmica del municipi. Calderer afirma que "hem parlat del projecte i li hem donat la visió de l'ajuntament, li hem explicat els inicis de la situació fins a dia d'avui". Per últim, s'ha tractat el sector turístic del Berguedà, amb especial atenció al parc del terror Horrorland. "En aquests moments és imprescindinble que es consolidi el projecte d'Horrorland i entre tots plegats els hem d'ajudar perquè superin aquesta crisi que afecta a tot el sector turístic", ha dit Calderer.

Posteriorment, després de la seva visita a Cercs, Aragonès s'ha dirigit a l'hospital comarcal de Berga, on ha mantingut una reunió amb responsables i professionals del centre. A la trobada també hi han assistit Alba Camps, delegada del Govern a la Catalunya Central, l'alcaldessa de Berga Montse Venturós, i el president del Consel Comarcal del Berguedà, Josep Lara.

El president del Consell Comarcal, Josep Lara, que ha estat present a la trobada instituciona a l'hospital, ha explicat a Regió7 que la visita d'Aragonès "ha estat molt agradable". Durant la reunió el vicepresident s'ha interesat per com ha viscut la pandèmia el centre berguedà i els diferents caps mèdics de l'hospital Sant Bernabé li han desglossat la situació. Aragonès també ha demanat per la col·laboració ciutadana durant la crisi sanitaria.

"Ha anat molt bé, ha sigut una reunió molt agradable, hem parlat de com està la gent, de com s'ha viscut la crisi i el vicepresident s'ha interesat per tots els departaments mèdics, volia saber com ha passat l'hospital la pandèmia", ha dit Lara. En la trobada també s'ha parlat de l'imminent traspàs de l'hospital de Berga a mans de la Generalitat. "He detectat que la gent de l'hospital estava molt contenta, ja que aquest traspàs beneficiarà a tots els actors i serà positiu per la comarca", ha opinat Lara.