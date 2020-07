? L'exposició «La Patum al Convent de Sant Francesc» s'inaugurarà avui i de 19.30 h a 21.30 h el públic podrà visitar-la gratuïtament. Per accedir-hi es faran grups de 20 persones per garantir les mesures de seguretat per la covid-19. La mostra estarà oberta de dimecres a diumenge, d'11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.30 h. L'entrada tindrà un preu de 5 euros, però els menors de fins a 12 anys podran accedir-hi gratuïtament.