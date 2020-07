L'estrena de Berga com a seu de les PAU genera satisfacció entre el professorat

El professorat que durant aquesta setmana ha supervisat les proves d'accés a la universitat a l'institut Guillem de Berguedà de Berga coincideix a assenyalar que el canvi d'ubicació ha estat un èxit rotund. A falta de només un dia de selectivitat, avui, divendres, els docents afirmen que les modificacions fetes amb motiu de la pandèmia han estat positives. La descentralització de les seus per evitar aglomeracions i l'elecció de Berga com a seu dels exàmens ha propiciat un ambient familiar que ha donat tranquil·litat als 179 estudiants de la comarca. Els professors amb què ha parlat aquest diari creuen que la Universitat i la Generalitat haurien de fer un esforç per mantenir aquesta sistema, ja que tot són beneficis per als alumnes.

Lluïsa Herreras, professora de l'IES Guillem de Berguedà, ha estat durant tota la setmana treballant a les PAU i afirma convençuda que «ha estat fantàstic, un luxe aquest any. Tant de bo que continuï sent aquí a Berga, ja que per als alumnes vol dir que és un ambient més familiar. Resulta un xoc fer el primer contacte amb la universitat a les proves de la selectivitat. Encara que no siguin d'aquí a Berga, és un lloc més conegut, i econòmicament també suposa un estalvi perquè no hi ha despeses de transport. Quant a horaris, també poden descansar més estona i, pel que fa a sostenibilitat, també s'evita una despesa innecessària». El professorat, amb només 12 alumnes per classe, ha estat més relaxat i ha pogut controlar i assessorar els alumnes durant els exàmens. Herreras descriu l'ambient viscut a Berga com a «familiar». La professora afirma que «el plus de nerviosisme d'aquesta selectivitat l'hem pal·liat amb aquest aspecte tan familiar, tant de bo universitat i Generalitat facin una aposta per descentralitzar els exàmens per als cursos posteriors, independentment de les circumstàncies». En la mateixa direcció opina Teresa Noël, professora de l'institut de Berga, que també ha supervisat els alumnes aquests dies. «Ha anat tot molt bé, primer de tot, hem tingut molt més espai. Tot són avantatges, ja que els alumnes no s'han hagut de desplaçar. Estaria bé que s'implantés aquest sistema, ja que a Manresa s'hi acumula molta gent. Com que hi havia pocs alumnes per aula han estat molt còmodes», afirma.

El director de l'IES Guillem de Berguedà, Ferran Camprubí, també fa una valoració positiva dels tres dies de selectivitat al centre berguedà. «Estem contents, ja que ha anat tot molt bé, els alumnes han estat còmodes. Els de Berga en fan una valoració molt positiva i els de la comarca també, n'estan contents. En un moment de nervis ha ajudat fer-ho aquí i fins i tot el tribunal ens ha dit que hi havia més calma que altres anys», diu Camprubí, que creu que l'únic problema per establir Berga com a seu fixa de les PAU seria el calendari. «Ho trobo positiu i si s'hagués de fer no hi hauria problemes, fan falta molts professors, però, pel que fa a l'edifici no hi ha inconvenients, també és veritat que aquest any s'ha fet al juliol, que no hi havia alumnes, i quan es fa al juny sí que n'hi ha», explica Camprubí.

Quant al contingut dels exàmens, els professors creuen que el nivell ha estat similar al d'altres anys. L'aturada de les classes per la pandèmia no ha afectat la dificultat de les proves. «Més o menys ha estat com sempre, l'únic que ha estat diferent és que s'ha donat més opcionalitat als alumnes i així se suposa que es podia compensar aquesta mancança de no haver treballat prou alguns continguts», explica Herreras.