L'Hospital Sant Bernabé segueix sense cap pacient ingressat per coronavirus

L'Hospital Sant Bernabé de Berga no té cap pacient ingressat amb la covid-19. El centre berguedà ha informat que l'hospital està totalment net de coronavirus i que durant la darrera setmana no hi ha hagut cap defunció ni s'ha donat cap alta a domicili. Pel que fa als professionals sanitaris de l'hospital berguedà, tampoc hi ha hagut novetats.

Un total de 45 persones han perdut la vida al centre berguedà des de l'inici de la pandèmia. El passat 18 de juny es va donar l'alta a l'última pacient ingressada amb la covid-19.

Aquest divendres, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va visitar el centre berguedà i es va reunir amb els professionals sanitaris per conèixer de primera mà com havien viscut la crisi.