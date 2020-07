Els secrets de la Patum s'obren als visitants

La presència de la guita xica a la porta d'entrada de l'exposició «La Patum al Convent de Sant Francesc» convida a recordar l'olor de pólvora i endinsar-se plenament en l'univers patumaire que els visitants trobaran a l'interior de la sala. Un autèntic canvi de perspectiva que farà descobrir detalls i experimentar sensacions desconegudes de les comparses de Patum.

El pensament de les comparses en l'imaginari col·lectiu és a la plaça, rodejades de gent, saltant i ballant. Ara, reposen tranquil·les, amb l'objectiu que aquell que ho desitgi s'hi pugui acostar per copsar a pocs centímetres la textura, el matís i els secrets d'uns elements màgics. Aquest divendres 10 de juliol a les 19.30 h s'inaugura l'exposició creada pels dissenyadors Salvador Vinyes i Sílvia Massana. La mostra ha estat impulsada per l'àrea de Patrimoni Cultural i Museus de l'Ajuntament de Berga amb la col·laboració del Patronat de la Patum i estarà oberta durant mig any. L'exposició té un pressupost de 15.000 euros.

A l'interior del Convent de Sant Francesc s'hi poden trobar 124 elements de la comparseria patumaire, una quinzena de peces de vestuari, tres peces audiovisuals i una desena de textos en plafons que acompanyen cadascuna de les imatgeries. El tabal, els cavallets, les maces, la guita grossa, els nans vells, els gegants, els nans nous i els plens. Cada estand de l'exposició mostra els detalls i les interioritats de totes i cada una de les comparses de la festa berguedana. En la presentació de l'exposició a la premsa, aquest dijous, Ivan Sánchez, regidor de Patrimoni Cultural i Museus de l'Ajuntament de Berga, va exposar que «volem que aquesta exposició sigui un homenatge a tots els patumaires d'ara i de sempre. Tots ens estimem molt la Patum, però la Patum és eterna i nosaltres som efímers. Passem per la festa en un moment concret de les nostres vides i la Patum hi era abans que nosaltres i la Patum continuarà sent-hi». I aquest és el missatge que vol transmetre l'exposició, l'acostament de les figures i dels emblemes patumaires a tots aquells que se sentin seva la festa. No caldrà ser a la plaça per olorar la vidalba. La Patum ha abandonat el seu nucli i s'ha obert de braços a berguedans i forans.

I això ha estat a causa de la pandèmia de la covid-19. Enguany la Patum no es va poder celebrar i la resposta del consistori ha estat preparar aquesta exposició per dignificar-la. «De la desgràcia de no fer Patum neix l'oportunitat de fer una exposició de gran format que és un intent de dignificar la festa en un espai ampli, visual i accessible», va a dir Sánchez.

El projecte de l'exposició, però, vol anar més enllà d'una simple mostra patumaire i pretén convertir-se en un producte patrimonial i turístic per dinamitzar la ciutat i el comerç local. La mostra permetrà que persones de fora de la ciutat vinguin i coneguin de prop la celebració i els espais on es desenvolupa recorrent els carrers més emblemàtics de la celebració a través de visites guiades que s'estrenaran el proper 18 de juliol.

El president de Bergacomercial, Xavier Orcajo, va ser present a al presentació i va destacar que «l'exposició ha de ser un eix vertebrador per a la dinamització global de la ciutat i de la comarca. Hem d'aconseguir que la gent que ens visita conegui la Patum i que la mostra tingui un retorn econòmic per a l'Ajuntament, però sobretot per a tots els sectors econòmics de la ciutat que es troben en un moment tan complicat». Amb aquesta finalitat, els comerços associats a BergaComercial disposaran de 10.000 entrades 2x1 que repartiran entre els clients que entrin a comprar i els usuaris del càmping de la ciutat.