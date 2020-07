Aragonès es reuneix amb la Plataforma i es mostra contrari a la incineradora

En la seva visita al Berguedà aquest dijous, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, es va reunir amb la Plataforma Anti-incineradora de Cercs. Segons afirma la plataforma, Aragonès els va manifestar que no està d'acord amb el projecte de la incineradora i que la seva intenció és obrir el debat de forma immediata dins el Govern català.

Segons informa la plataforma en un comunicat, el vicepresident Aragonès «creu que no ha de tirar endavant». El comunicat de l'entitat exposa que «ens hem reunit amb el vicepresident per expressar-li la nostra disconformitat per la intenció, manifesta, de voler posar una incineradora de residus industrials al bell mig del Berguedà».

A la reunió, la plataforma que lluita per aturar el projecte de la futura incineradora a Cercs va remarcar «el caràcter antidemocràtic, més propi d'un país de cacics, de dita instal·lació i a la inacció, respecte a les manifestes irregularitats del projecte, duta a terme pel departament de Territori i Sostenibilitat». La Plataforma Antiincineradora de Cercs va demanar també a Aragonès que es respecti escrupolosament la moratòria aprovada al Parlament el febrer passat. En la seva visita, el vicepresident es va reunir també amb l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer.