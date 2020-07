Berga construeix l'escullera del talús malmès de can Baster

L'Ajuntament de Berga porta a terme les obres d'arranjament del talús que es va esllavissar el 21 de juny passat a la perllongació del carrer de can Baster, que connecta amb les carreteres de Queralt i Sant Llorenç de Morunys, sobre la urbanització dels Pedregals, a Berga.

Els treballs consisteixen en la construcció d'un mur de contenció per gravetat amb blocs d'escullera i la reconstrucció del tram de vial afectat per l'esllavissada. És previst que les obres de reparació del talús finalitzin d'aquí a quatre setmanes, aproximadament. Durant aquest període, el vial continuarà tancat al trànsit, segons han informat fonts municipals. Els cotxes no hi poden circular des del 21 de juny passat, quan es va produir l'esllavissada. El cost dels treballs s'estima inicialment en 75.512,19 euros i l'empresa encar-regada de portar a terme les obres és la berguedana Pasquina.

Tal com ja va informar aquest diari, la necessitat d'arranjar el vial i de restablir el trànsit a la zona ha fet que l'Ajuntament hagi activat un procediment d'emergència per efectuar els treballs amb la màxima celeritat possible. Aquest mecanisme comporta un estalvi de temps respecte a la tramitació ordinària i permet executar l'obra en poques setmanes.