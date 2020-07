La combinació de la Patum i el Convent de Sant Francesc enlluerna els visitants

L'exposició «La Patum al convent de Sant Francesc» va obrir portes aquest divendres i va captivar els 310 visitants que en van poder gaudir. La combinació de contingut i ubicació va enamorar els primers a visitar-la. A la inauguració hi van assistir polítics, representants de les comparses i berguedans, però també turistes que eren a la capital berguedana i els va cridar l'atenció poder veure de primera mà la comparseria de la festa i també el convent.

Josep Farrers, de Mataró, va explicar a Regió7 que «ens hem assabentat que avui obria l'exposició i hem vingut. Coneixem la festa però ens falta venir-la a viure. L'exposició ens ha semblat molt bé, tot molt visual, molt gràfic, i et fas la idea del que és la festa». Montse Bundó, de Vilanova i la Geltrú, va afirmar que «no hem vingut mai a la Patum, la coneixíem, però si t'he de ser sincera, he entrat més per veure el claustre que no pas per la Patum».

Però la gran majoria de visitants van ser berguedans i l'estrena els va provocar una barreja de sensacions. Observar de ben a prop tots els detalls de les comparses, escoltar la música dels plens o veure vídeos de la plaça en plena ebullició va agradar tant que va fer despertar la nostàlgia de poder ser a Sant Pere. Eric Parcerissa, de Berga, va opinar que «trobo molt bé que s'hagi fet aquesta exposició perquè és una manera d'acostar la Patum que tant portem dins els berguedans. I després de quedar-nos sense aquest any, és un goig poder venir aquí i veure les comparses de prop». Tot i la satisfacció per l'exposició i pel seu contingut, Parcerissa va afirmar que «és una miqueta anar-se a fer mal, ja que vens aquí, mires els vídeos, escoltes la música... i voldries ser a la plaça». En la mateixa línia es va explicar el també berguedà Oriol Rego. «L'exposició està molt bé, és una manera diferent de veure la Patum, però no hi ha res que pugui substituir els dies de Corpus a la plaça. Tot i això, és una bona manera perquè els berguedans i la gent s'hi pugui acostar més», va dir. Rego va apuntar un segon factor que va fascinar els primers visitants de l'exposició, la seva localització. «És una bona iniciativa per part de l'Ajuntament i sobretot m'ha agradat molt que es fes aquí al Convent de Sant Francesc, perquè a més de veure l'exposició pots visitar el convent», va afirmar.

La primera planta del convent, tancat l'any 2014, es va reobrir l'any 2019 amb una antologia del pintor Joan Ferrer.