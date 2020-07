Tallers infantils i activitats a la natura se sumen al programa «Salut a l'estiu»

La cinquena edició del programa d'activitats «Salut a l'estiu» de l'Ajuntament de Berga tindrà com a novetat l'estrena de tallers infantils i activitats a la natura organitzades per l'àrea d'Educació del consistori berguedà. Amb la col·laboració de diversos docents de la comarca que de manera voluntària oferiran els seus coneixements als infants de la ciutat, es faran tallers de diferents temàtiques. Per exemple, hi haurà activitats relacionades amb el malabarisme, les matemàtiques, la percussió, les emocions, el cinema i les treballs manuals.

Els tallers es faran en diferents places de la ciutat i estaran dinamitzats per Jordi Torrabadella, Jordi Plans, Edi González, Sílvia Montenegro, Ramon Gassó, la Pallassa Trafalgar i Maria Antònia Ortega. A més, s'han programat dues sortides per descobrir les papallones i les fonts de l'entorn natural de la serra de Noet, a càrrec de membres del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà.

«Salut a l'estiu», iniciativa impulsada per l'àrea d'Esports de l'Ajuntament, sumarà noves col·laboracions que permetran incrementar l'oferta d'activitats gratuïtes que promouen els hàbits saludables i l'exercici físic a Berga. El programa acabarà el 28 d'agost i les activitats tindran lloc a l'entorn de les instal·lacions de la zona esportiva municipal Toni Sabata. El Centre Esportiu Municipal El Tossalet i el Centre Esportiu d'Estètica Corporal (CEEC) han confeccionat una graella d'activitats esportives que es completarà amb la incorporació de les propostes del Centre Crossfit Berga. El programa inclou gairebé una quinzena de modalitats esportives de diverses intensitats com per exemple: salut postural, ioga, pilates, aiguagim, zumba, aquazumba, tonificació, body pump, cardioboxing, body combat, karate, crosstraining, crosstraining aigua i crossfit d'iniciació i nivell avançat. A més, es farpa una classe magistral de zumba.

«Colors i més colors», «En un país de món on tenia nas tothom'» «Creativitat amb molt de ritme», «Aquest conte no s'ha acabat», «S'obre el teló» i «Once upon a time» són les sis activitats que han preparat els professionals del Centre Pedagògic Aprendre a Aprendre de Berga per potenciar l'aprenentatge i la imaginació de la mainada ballant, cantant, explicant contes, fent treballs manuals i teatre. Les activitats que formen part del programa «Salut a l'estiu» seran gratuïtes i no caldrà inscriure-s'hi prèviament per participar-hi. El punt de trobada de les activitats serà la pista vermella, situada a l'accés de les piscines.