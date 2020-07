El Consell llança una línia de subvencions per fomentar la contractació de joves

El Consell Comarcal del Berguedà vol afavorir la contractació de persones joves de la comarca amb la posada en marxa del programa «Treball Jove». Davant la crisi social i econòmica generada per la covid-19 l'ens comarcal vol generar condicions favorables i oportunitats perquè les empreses es decantin per als joves.

Per aquest motiu el Consell ha posat en marxa una línia de subvencions per empreses i entitats socials que apostin per la contractació de joves de 18 a 29 anys al llarg d'aquest any 2020. Els 16.000 euros del programa van destinats al 75% del salari mínim interprofessional (SMI) en el cas de contractes a mitja jornada i al 50% del SMI en contractes a jornada completa. El període mínim subvencionable és d'un mes i màxim dos mesos. Les persones joves han de tenir entre 18 i 29 anys, residents al Berguedà i una titulació d'estudis postobligatoris.

Aquelles empreses interesades en el programa poden fer la sol·licitud electrònicament i presentar tota la documentació que poden trobar al lloc web del Consell Comarcal.