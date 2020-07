Gironella rebrà 250.000 euros per fer realitat la nova entrada sud del poble

L'Ajuntament de Gironella rebrà 250.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per fer un pas més en l'ambiciós projecte de transformació de l'entrada sud del municipi.

L'actuació preveu la creació d'una rotonda nova en un extrem de l'avinguda de Catalunya, concretament a la zona on actualment hi ha l'antic escorxador. En aquest espai s'hi preveu un nou parc urbà amb una zona verda i nous aparcaments per tal de donar protagonisme al riu Llobregat amb un mirador. El pressupost global de l'actuació és de 925.959,68 euros i el consistori ja disposava d'una ajuda de 382.627 euros per fer aquesta obra dels fons Feder.

David Font, alcalde de Gironella, ha explicat a Regió7 que amb aquesta subvenció del PUOSC ja disposen de 632.000 euros i que esperen poder rebre una tercera ajuda que permetria completar el pressupost i començar les obres a la primavera del 2021.

La de Gironella és una de les subvencions més destacades que han estat anunciades en la resolució provisional del PUOSC, que deixarà una total de 7,2 milions d'euros al Berguedà. A falta de la confirmació definitiva de les subvencions del pla, en total són 66 projectes de 30 municipis a executar en els propers quatre anys. L'únic poble del Berguedà que ha quedat fora ha estat Vallcebre. A més de la citada obra de transformació de l'entrada sud de Gironella, s'han anunciat diferents actuacions importants. Destaquen els 370.000 euros per a la restauració de la plaça de Galceran de Pinós de Bagà, els 370.000 euros per al centre d'alta muntanya Pedraforca de Gósol, els 370.000 euros per acabar el centre d'observació astronòmica de Saldes, els 120.000 euros per a la construcció d'un espai cultural sostenible a Puig-reig i els 250.000 euros per a la millora energètica de l'enllumenat públic de Cercs. A la capital, Berga, s'atorgaran 220.931,48 euros per al projecte «Berga: comerç, natura i serveis de qualitat».

El Consell Comarcal del Berguedà ha assessorat 10 projectes i n'ha redactat 15 més dels 66 que han presentat els municipis de la comarca. El Govern va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de les línies de subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya corresponent als anys 2020-2024, el 21 de maig del 2019. L'objectiu del pla és impulsar accions que afavoreixin la generació d'oportunitats i el desenvolupament econòmic al territori.

La convocatòria està dotada amb 250 milions d'euros destinats a cobrir les necessitats inversores del món local. Des de l'any 2012 el govern no convocava el PUOSC.