Junts per Berga presenta tres propostes per unificar els eixos comercials de la ciutat

Junts per Berga proposa connectar els tres eixos comercials de la ciutat, el Passeig de la Pau i el Carrer del Roser, el Carrer Major i el Vall amb l'objectiu de fer una ciutat més agradable per als vianants i els comercians.

Amb aquestes actuacions es pretén un impacte directe en la dinamització comercial de Berga i també contribuir a crear una ciutat amb els carrers més vius. El líder del grup, Jordi Sabata, ha exposat a Regió7 que «l'objectiu que té aquesta proposta és posar-la a disposició de la ciutadania i de l'Ajuntament de Berga, ja que hem de reflexionar en la manera de connectar els eixos comercials de la ciutat per crear noves zones de vianants. En part recollim algun punt del Pla de Mobilitat que ja hi havia però hi posem imatge per generar la il·lusió de cap cap on podem construir la ciutat».

Les propostes de Junts per Berga ja s'han presentat als diferents portaveus municipals de l'Ajuntament i es basen en tres actuacions. La primera d'elles s'ubica a la Plaça de la Creu, on el grup de l'oposició creu que cal prohibir la circulació de vehicles excepte els que pugin pel Passeig de la Pau i es dirigeixin al Carrer del Roser. Aquesta modificació permetria la creació d'un nou entorn d'activitat a la ciutat i ajudaria, entre altres coses, a la instal·lació de terrasses de bars i restaurants.

La següent proposta és convertir la Ronda Moreta en un únic sentit de circulació, com ja preveia el Pla de Mobilitat, aconseguint així una reducció considerable de la densitat del trànsit i facilitant la connexió entre el Carrer Major i la Plaça de la Creu. Amb això, es generaria un anell al voltant del barri vell que podria oferir una circulació amable pels vianants, amb zones de parada al llarg de tot el recorregut, i zones verdes i arbres per tal de donar un caràcter de passeig. Aquest sentit únic a la circulació també contribuiria a connectar el Carrer Major amb el ja existent aparcament a la Rasa dels Molins.

La última proposta se centraria a la Plaça Viladomat i es tractaria d'enderrocar l'edifici del sindicat i poder plantejar una gran esplanada, també amb plataforma única, que connecti aquest indret amb el Carrer Major i la Ronda Moreta.

La connexió de les vies comercials de Berga i la seva transformació per als vianants ja ve de lluny al consistori Berguedà. Jordi Sabata afirma que «el pla ja parlava de certes modificacions i nosaltres focalitzem els punts concrets on s'ha d'actuar per connectar aquests eixos. És la proposta que creiem que ha d'anar bé i la presentem per començar a treballar per aconseguir-ho».

El grup liderat per Jordi Sabata no ha parlat de la inversió necessària per tirar-ho endavant i ha apuntat a poder-ho realitzar per fases. «No ho hem volgut quantificar ja que és a nivell de com creiem que s'ha de fer, a nivell d'inversió es pot fer en fases, ampliant les voreres i ja es pot començarà construir aquest recurs per passejar, per incrementar les places d aparcament al voltant del parc antic, amb poc podem fer molt, podem anar-ho fent en processos i per això ho plantegem amb tres accions», acaba Sabata.

Aquestes propostes de millora en els eixos comercials de la ciutat es presentaran en un butlletí que Junts per Berga repartirà properament per la ciutat. El butlletí també fa un repàs i una valoració d'actuacions que a portat a terme l'Ajuntament de Berga durant el darrer any de mandat.