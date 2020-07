La caiguda d'una roca de grans dimensions talla el vial nord del polígon de la Sala, a Puig-reig

Una important esllavissada al vial nord del polígon de la Sala de Puig-reig, que connecta la c-1411z i la BV-4131, ha obligat a tallar-hi el trànsit de manera indefinida. L'Ajuntament de Puig-reig ha informat que el desprendiments s'ha produït «a causa de les intenses pluges de les darreres setmanes i més concretament a les d'aquest dilluns, hi ha hagut importants caigudes de terra i pedres al vial».

Com es pot apreciar a les imatges, la via va quedar obstruïda totalment per una pedra de grans dimensions. Segons ha explicat el consistori, en el moment de l'esllavissada el vial ja estava tancat a la circulació de vehicles i no es van haver de lamentar danys majors.

Puig-reig ha afirmat que espera reobrir la circulació el més aviat possible quan s'hagi eliminat completament el risc de despreniments.

Aquesta via de la localitat berguedana ja s'ha vist afectada per les esllavissades en múltiples ocasions en els últims anys des de la seva inauguració el 2008. A principis de 2020, l'alcalde Puig-reig Josep Maria Altarriba va afirmar que confiava que enguany el vial nord del polígon de la Sala passes a ser de titularitat de la Diputació de Barcelona. De manera que aleshores seria aquesta administració qui n'assumiria el manteniment.