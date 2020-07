Els Mossos realitzen 17 denúncies per saltar-se la normativa a la riera de Merlès

En el transcurs de l'última setmana, del 6 al 12 de juliol, els Mossos d'Esquadra han efectuat a la riera de Merlès 4 denúncies de trànsit, han aixecat 4 actes per saltar-se la prohibició de bany i han realitzat 9 denúncies per accés motoritzat al medi natural.

Els agents de la URMA, la Unitat Regional de Medi Ambient, juntament amb els agents de la Comissaria del Berguedà, estant duent a terme un dispositiu per controlar la massificació de persones a la zona de la Riera de Merlès i controlar les infraccions de la normativa vigent.

Els municipis de la riera de Merlès van acordat prohibir-hi el bany per evitar la propagació del coronavirus. Els ajuntaments riberencs, Borredà, Gaià, la Quar, les Llosses, Lluçà, Puig-reig, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà i Santa Maria de Merlès, juntament amb els seus Consells Comarcals, van prendre aquesta decisió per evitar massificacions que puguin facilitar el contagi.

El cos de Mossos d'Esquadra també està establint el mateix dispositiu de control a diferents rieres i zones de bany de la Catalunya Central. En l'última setmana, al Solsonès, s'han realitzat 2 denúncies per accés motoritzat al medi natural, 1 per prevenció d'incendis i 2 per trànsit a la Ribera Salada. A més, hi han hagut 11 denúncies de trànsit a Aiguadora-Valldora. Per últim, 7 de trànsit, 2 de prevenció d'incendis a Sant Pons.

A Orpí, a l'Anoia, s'han realitzat dues denúncies de prohibició al bany i dues denúncies de trànsit.