El Pedraforca rep la visita de 600 excursionistes cada cap de setmana

Unes 600 persones circulen cada cap de setmana per la principal via d'accés al Pedraforca, segons dades del parc natural del Cadí-Moixeró. Les xifres acumulades de visitants d'aquest mes de juny, explica el director del parc, Jordi Garcia Petit, estan per sota de les de l'any passat en només 500 persones, el que implica una elevada influència de visitants tenint en compte que la mobilitat «plena» a Catalunya no es va restablir fins al dia 18 de juny. Garcia Petit també destaca que han començat a percebre un increment dels senderistes entre setmana, que poden arribar a 150 al dia. De moment, però, el director del parc afirma que no tenen intenció de limitar l'accés al cim. El guarda del refugi Lluís Estasen, Jordi Gallardo, afegeix que alguns són gent «poc preparada». El portaveu de la FEEC, Quim Pons, també creu que hi ha gent que es pensa que fer el Pedraforca «és anar al Tibidabo o al Collbaix» i recalca que cal «més cultura de muntanya».