Puig-reig ofereix un estiu d'aventura als joves del municipi

L'Ajuntament de Puig-reig ha presentat un programa d'activitats esportives per als joves d'entre 14 i 18 anys del municipi. «Apunta't a l'esport d'aventura!» és el nom d'una proposta esportiva subvencionada per la Diputació de Barcelona i que es portarà a terme del 10 al 27 d'agost amb l'objectiu de fomentar l'esport entre els joves, generar espais de trobada positius entre iguals i conèixer els diferents recursos existents al municipi i a la comarca.

El projecte es durà a terme de dilluns a dijous en horari de tarda, de les 16.30h a les 20.00h. Els joves realitzaran activitats d'aventura com kayak, tirolina, segway, pujada pel riu, orientació, ràpel o quads, entre altres activitats organitzades per entitats esportives del propi municipi i comarca com futbol, bàsquet, voleibol o trail running.

Totes les activitats del programa «Apunta't a l'esport d'aventura!» es faran seguint les mesures de protecció oficials de la covid- 19. Les places d'inscripció a les estades esportives són limitades i s'adjudicaran per ordre d'entrada de les inscripcions. El període d'inscripcions serà del 15 al 29 de juliol a través del telèfon 663 70 65 21.

L'Ajuntament de Puig-reig espera que aquesta iniciativa «tingui una gran acollida entre el jovent del nostre poble per passar un estiu ple d'aventures per recordar».