S'esfondra parcialment el pont de la Fàbrega, a la serra de Noet de Berga

L'aiguat que va caure aquest dilluns a la tarda a Berga va provocar l'esfondrament d'una paret lateral del pont de la Fàbrega, al camí ral que transita cap al veïnat de la serra de Noet i cap a l'Associació Berguedana per a la Protecció dels Animals. La circulació a la zona està completament tallada al trànsit ja que el pont ha quedat malmès i en una situació perillosa. Dilluns al vespre la Policia Local de Berga va instal·lar senyalitzacions al pont per prohibir-hi la circulació i aquest dilluns representants del consistori berguedà i veïns de la zona s'hi han reunit per analitzar la situació.

Des de fa anys, l'estat del pont de la Fàbrega ja havia estat motiu de conflicte entre els veïns de la zona i l'Ajuntament de Berga. Lluís Sellart, veí de la serra de Noet, ha explicat a Regió7 que "ja es veia que s'havia d'actuar en aquest pont. La demanda de millora del pont per part dels veïns a l'ajuntament hi era de feia temps i s'havia mirat, però tot val diners". Al desembre de 2018 un vehicle es va accidentar i va caure pel mateix pont. En aquell moment, els veïns van reclamar solucions pel mal estat del pont i el consistori hi va instal·lar una valla lateral.

Lluís Sellart exposa que «el pont necessitava una bona reparació. Fa dos anys hi van posar la barana, però per aquest pont a part dels cotxes dels veïns hi passen maquinària agrícola i camions. És molt estret i necessita una reparació ja que tot ha evolucionat més ràpid que el pont. Ja ho havíem dit molts cops que era molt just i que algun veí havia vist alguna fissura. Ja ens feia patir». El camí de la serra de Noet es va encimentar fa uns quaranta anys, aproximadament .

Pel que fa a l'esfondrament provocat per la pluja, Lluís Sellart ha explicat que «l'aiguat d'ahir a la tarda es va emportar una paret lateral del pont de la Fàbrega, al camí ral. Se'n va adonar un veí i va avisar a la policia. El pont ha quedat baumat, buit per sota. Al vespre em vaig posar en contacte amb l'aparellador de l'Ajuntament i avui al matí han baixat a mirar-ho. El camí ha quedat tallat. S'hi pot passar a peu i amb bicicleta, però cotxes no».

Els representants del consistori han explicat als veïns que encara s'ha de valorar la situació, però segons Sellart, es plantegen dues opcions. La primera, restituir el pont que ja hi havia i la segona fer un procediment per millorar-lo. Sellart afirma que "amb el que ha passat avui, fer una reparació puntual serà costosa, però ens quedarem amb el pont que teniem ahir al matí i tot estarà com estava. El millor seria una actuació de millora del pont, que serà més llarga, però haurem de tenir paciència".

Aleix Serra, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, ha explicat a aquest diari que prefereix ser prudent i esperrar a tenir una valoració completa dels danys abans definir l'actuació. «Encara està en marxa l'actuació, ja que fa falta netejar tota la vegetació per veure l'afectació que ha tingut i poder veure com queda. La pluja va fent els seus danys i ahir va caure molta aigua», explica.

Segons Sellart, l'esfondrament parcial del pont es va produir per ja que «va baixar molta aigua de la Font del Ros i es va filtrar entre la llosa i el muret del pont, que es va rebentar. La llosa ha aguantat però esta molt precari». Segons el Meteocat, aquest dilluns van caure 72,6mm d'aigua a Berga.