Gironella reobre la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou

Gironella reobrirà la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou dissabte 18 de juliol. Després dels mesos de tancament per la covid-19, les visites a l'edifici protegit com a bé cultural d'interès local es faran els caps de setmana de 16.30 h a 19.30 h. El mes de març, abans de l'esclat de la crisi, l'Ajuntament de Gironella va anunciar la recuperació de la gestió de la Torre després de finalitzar la concessió al departament de Turisme de l'Agència. Els preus de les visites no s'han modificat, i es mantenen a 6 euros l'entrada general i 4 euros l'entrada reduïda. Una de les novetats d'aquesta reobertura és que els centres educatius i els habitants de Gironella podran visitar l'equipament de manera gratuïta.