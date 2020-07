L'empresa osonenca Goufone porta la fibra òptica a Borredà

La fibra òptica ja ha arribat a Borredà. L'empresa osonenca Goufone s'ha encarregat de fer el desplegament tècnic de la xarxa pel terreny del municipi i ja ha captat els primers clients. Goufone ha portat la fibra al municipi berguedà i els dies 10 i 13 de juliol una unitat mòbil de la mateixa empresa es va instal·lar al centre del poble i va informar els ciutadans interessats de les condicions. La unitat mòbil ja va donar d'alta les persones que van contractar el servei de fibra. L'arribada de la fibra òptica als pobles de l'alt Berguedà és una llarga reivindicació en el temps de molts veïns de Borredà i d'altres poblacions properes. Una bona connexió és un requisit indispensable per fer realitat l'única possibilitat de poder treballar i establir-se en aquests pobles, en especial la gent jove. La fibra instal·lada a Borredà permetrà navegar a una velocitat de 1.000 Mbps. La majoria de companyies d'àmbit estatal no oferien el servei per la suposada baixa rendibilitat en aquests pobles de muntanya i Goufone, amb seu social a Gurb, es dedica a fer-la arribar en aquelles poblacions on les grans companyies no ho fan. L'empresa ja ha instal·lat la fibra als pobles veïns de Vilada i Alpens. Ara resta pendent l'ampliació de la xarxa a les masies aïllades i els nuclis disseminats de Borredà, on l'empresa osonenca està buscant solucions perquè la cobertura arribi sense excepcions a tot el municipi i els vilatans en puguin gaudir plenament.