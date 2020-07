Puig-reig no reobrirà la variant nord fins que la Generalitat actuï en el talús

L'Ajuntament de Puig-reig creu que el nou despreniment que ha obligat a tallar indefinidament el vial nord del polígon de la Sala pot accelerar el procés de canvi de titularitat de la via, que hauria de solucionar els constants despreniments i talls dels últims anys. L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, es mostra contundent i creu que és hora d'actuar en el talús ja que els avisos de perill són constants. «Fa massa temps que dura, no podem continuar així ja que algú hi prendrà mal. Tot i que la titularitat del vial és de la Generalitat, moralment ens en sentiríem responsables. No podem prendre riscos innecesaris i hem de pressionar perquè això s'arregli d'una vegada. No té gaire sentit que tinguem un perill latent pràcticament a dins del poble», afirma Altarriba.

Des de la seva inauguració, l'any 2008, la via que connecta l'antiga C-1411Z amb la BV-4131 ha tingut esllavissades sistemàtiques que han obligat a mantenir tallada la carretera en llargs períodes. L'any 2013 la titularitat de la via de la Generalitat s'havia de traspasar a l'Ajuntament de Puig-reig. Es va signar el conveni però no es va executar mai ja que el consistori berguedà no n'acceptaria la titularitat fins que no s'arreglessin els problemes endèmics de despreniments al talús. «A la legislatura passada hi vam batallar molt i semblava que s'arreglaria. Fa un parell d'anys va caure una roca semblant a aquesta i es va fer una actuació d'urgència des de la Generalitat. S'hi va posar una xarxa que semblava que reduirira molt el problema. Però ha continuat havent-hi despreniments de terres i pedres petites durant aquest temps», exposa el batlle. L'any 2019 es va arribar a un nou acord a tres bandes entre la Diputació, la Generalitat i l'Ajuntament de Puig-reig per traspassar a la Diputació el manteniment del vial. Aquesta entesa s'havia d'exectuar aquest 2020 i l'Ajuntament havia d'assumir la part de la BV-4132 que transita per l'interior del nucli urbà, el carrer de Pau Casals.

Després de la nova esllavissada que ha obligat a tallar la via, el consistori ja s'ha posat en contacte amb la Generalitat per accelerar la situació. «Aquest traspàs encara no s'ha fet perquè la condició era que la Generalitat arreglés aquest talús que provoca aquestes caigudes, i això no ha estat així. Aquest dimarts mateix vam parlar amb el director general de Mobilitat per tal de veure si s'arranja com més aviat millor», diu Al- tarriba.

Una pedra de grans dimensions va caure a la via aquest dilluns després de les fortes pluges. L'Ajuntament de Puig-reig va rebre l'avís que s'estaven produint petits despreniments i va prendre l'encertada decisió de tancar la via. Poca estona després, va caure la roca. «Quan se'ns va avisar que començaven a baixar pedres ens va fer l'efecte que això podia ser greu, i la vam endevinar, vam tancar-la immediatament i en menys d'una hora va baixar aquesta roca tan gran. Va baixar de més amunt d'on hi havia la xarxa, que no la va poder aturar ja que hi va passar per sobre», diu Altarriba. La via és utilitzada especialment per camions que es dirigeixen al polígon de la Sala. Amb el vial tancat, aquests vehicles han de passar per l'interior del poble. «No ens podem arriscar i no ho podem obrir de qualsevol manera. Encara que resulti una molèstia per a alguns veïns, sobretot pels camions que treballen al polígon, no podem arriscar-nos que algú hi prengui mal», diu l'alcalde.