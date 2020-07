Dos milions per connectar amb fibra òptica el 80% de la població de la Cerdanya i el Berguedà

El Govern invertirà 2 milions d'euros per connectar amb fibra òptica el 79,7% de les poblacions de la Cerdanya i el Berguedà. Les obres, que ja es troben en execució, estendran un total de 180 quilòmetres de fibra òptica i connectaran 21 municipis de les dues comarques. Està previst que a finals d'agost s'hagin estès 57 quilòmetres nous de fibra òptica, que se sumaran als 123 ja existents. Pel que fa al Berguedà, es passarà de tenir 10 municipis connectats, a 14 (un 83,7% dels habitants de la comarca). Respecte la Cerdanya, el 66% dels total d'habitats disposaran aquest estiu de punt de connexió. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha fet aquest anunci en una visita de les obres entre Cercs, Bagà i Puigcerdà.

Pel que fa el Berguedà, la comarca passa de tenir 29.422 habitants amb accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat a oferir accés a 3.449 nous habitants. D'aquesta manera, la comarca passa de tenir 10 municipis connectats (Berga, Casserres, Cercs, l'Espunyola, Gironella, Montclar, Olvan, Puig-reig, Santa Maria de Merlès, Viver i Serrateix) a tenir-ne 14 en total amb la incorporació de La Nou de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Guardiola de Berguedà i Bagà (inclòs el nucli de Terradelles). El municipi de Cercs ja disposa de xarxa de fibra òptica al seu nucli principal, però amb aquestes obres s'afegiran els nuclis de Sant Jordi de Cercs, La Rodonella i Sant Corneli.

Pel que fa a la Cerdanya, el 66% del total dels habitants de la comarca disposaran aquest estiu de punt de connexió. La comarca fa un salt amb aquestes obres i una vegada acabades, permetrà oferir fibra òptica a gairebé 12.000 habitants dels municipis d'Alp, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya-Queixans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya i Urús. Amb aquest projecte també quedarà connectat un polígon de la Cerdanya.

El conseller ha aprofitat la visita per anunciar que el Govern aprovarà en les properes setmanes estendre la fibra òptica de la Generalitat als trams Guardiola de Berguedà - La Pobla de Lillet, Berga – Vilada – Borredà, Guardiola de Berguedà – Vallcebre – Saldes – Gósol, i La Seu d'Urgell - Bellver de Cerdanya.

El conseller ha recordat que el principal objectiu del Govern és "tenir un país que doni oportunitats a tothom", i ha explicat que per això és necessària la connectivitat. En aquest sentit, Puigneró ha destacat la importància que té avui en dia la instal·lació de la fibra òptica com a "oportunitat pel territori, com a antídot contra el despoblament, i per donar igualtat d'oportunitats laborals a tots els ciutadans independentment d'on visquin", ja que "el teletreball és una oportunitat per fer arrelar molta gent al territori".



Capitals de comarca i municipis connectats aquest 2020

Aquest desplegament forma part del pla del Govern per assegurar la connectivitat a totes les comarques aquest 2020. El pla per finalitzar el desplegament de la fibra òptica de la Generalitat permetrà connectar les 13 capitals de comarca que falten (Falset, Vielha, Puigcerdà, Moià, Montblanc, Valls, Gandesa, Solsona, Borges Blanques, Sort, Banyoles, El Vendrell i Pont de Suert) i fins a 51 municipis de 16 comarques al seu pas.

En aquest sentit, el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya posa a disposició del territori una infraestructura que facilita el desplegament de xarxes finalistes de fibra òptica per part dels operadors de telecomunicacions. Des del Govern es treballa amb els consells comarcals, ajuntaments i operadors locals per fer arribar la darrera milla de fibra òptica a les llars.

Aquest 2020 quedaran totes les capitals de comarca connectades i els municipis al seu pas, assolint una cobertura del 84% de la població de Catalunya. Amb l'accés a la fibra òptica, "la Generalitat garanteix la igualtat d'oportunitats arreu del país, l'impuls del teixit econòmic a tot el territori, el progrés econòmic i social i també especialment la lluita activa contra la despoblació", asseguren a través d'un comunicat.