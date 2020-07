Un centenar de persones a la Universitat Catalana d'Estiu de la Natura

La 27a Universitat Catalana d'Estiu de la Natura que s'havia de celebrar a Berga del 10 al 31 de juliol ha finalitzat les seves sessions presencials en format virtual amb la participació d'un centenar de persones. Tres dies intensos, 10, 13 i 14 de juliol, amb ponències continuades de professionals d'alt nivell de la mateixa UPC i d'altres institucions i empreses, han marcat l'edició organitzada per l'Exploratori dels recursos de la natura de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ara, els inscrits tenen temps fins al 31 de juliol de fer les visites presencials pel seu compte, així com les activitats de treball autònom. Dolors Grau, directora de l'exploratori, ha explicat a Regió7 que «cada any fem l'acte central al Pavelló de Suècia de Berga, però aquest any per les circumstàncies actuals no ha estat possible. A l'acte central virtual hi va intervenir el regidor Eloi Escútia i ara en les visites que han de fer pel seu compte poden visitar llocs com els Jardins Artigues, l'obaga de Queralt i el Cadí Moixeró».