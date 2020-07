El comerç de Berga convida a un cicle de cinema a la fresca durant l'estiu

L'Ajuntament de Berga i BergaComercial han unit esforços per organitzar un cicle de cinema a la fresca que tindrà lloc cada dimecres del 22 de juliol fins al 26 d'agost en diferents ubicacions de la ciutat. L'entitat BergaComercial s'ha posat en contacte amb l'Acadèmia del Cinema de Catalunya i amb la seva ajuda s'han programat 6 títols diferents premiats en diverses edicions dels Premis Gaudí.

L'accés a les projeccions serà gratuït però tindrà una condició. Els que vulguin entrar a veure la pel·lícula hauran de presentar un tiquet que acrediti una compra realitzada en qualsevol establiment de la ciutat de Berga. Erminia Altarriba, vicepresidenta de BergaComercial, ha explicat a Regió7 que «des de BergaComercial teníem prevista una campanya d'estiu com la que vam fer l'any passat, però amb l'emergència sanitària no ho podem portar a terme ja que era una activitat d'animació al carrer que era multitudinària. I hem buscat una alternativa, i com que la nostra voluntat és que hi hagi activitats de tot tipus al carrer i que la gent volti, compri, i sopi als establiments de Berga, hem hagut de transformar la situació i hem decidit fer un cicle de cinema al carrer, ja que és ideal per mantenir totes les normatives de seguretat i distanciament».

Els recintes de les projeccions tindran una capacitat aproximada de 300 persones i s'hauran de seguir les mesures de seguretat contra la covid-19. La col·laboració entre l'Ajuntament i BergaComercial es va presentar aquest divendres en una roda de premsa conjunta a la pista de Santa Eulàlia, precisament el lloc on es farà la primera projecció.

La programació començarà el proper 22 de juliol a la pista de Santa Eulàlia amb la projecció de SuperLopez, a les 19.30 h. La pel·lícula següent serà el 29 de juliol a les 21.30 h a la plaça de Sant Pere i es podrà veure 7 raons per fugir. La plaça Cim d'Estela, al Vall, serà l'escenari de la visualització del film Un monstuo viene a verme, el dia 5 d'agost a les 21.30 h. El 12 d'agost, a la plaça de la Font del Ros, es projectarà Tadeo Jones 2 a les 21.30 h. La pista de Santa Eulàlia repetirà el 19 d'agost a les 21.30 h amb el El Rei Borni, i, per acabar, el 26 d'agost es tancarà el cicle de cinema a la fresca amb La Plaga, el dia 26 d'agost a la plaça Cim d'Estela, també a les 21.30 h.

Erminia Altarriba ha destacat també que «ens fa especial il·lusió estrenar una pantalla de projecció LED de l'empresa berguedana Rock & Classics. Aquesta pantalla de LED té molta definició i ens permet fer la programació de pel·lícules juvenils quan encara no és fosc, a les 19.30 h».