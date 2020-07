La Generalitat estabilitza les estructures del Museu del Ciment

La Generalitat inverteix a partir del proper mes de setembre 700.000 euros per consolidar les estructures industrials de la fàbrica de ciment del Clot del Moro (fàbrica Asland), actualment Museu del Ciment, que ha seguit un procés de deteriorament amb el pas dels anys fins arribar a un punt que la inestabilitat de les velles estructures en condicionaven la viabilitat de futur. Ahir va visitar la zona el director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Josep Manuel Rueda, per veure una intervenció prèvia que s'ha fet de neteja i descàrrega de l'entorn d'una paret i per anunciar aquesta primera inversió, que ha d'anar seguida d'una altra de museïtzació.

Rueda ha explicat que s'ha d'intervenir en la zona superior, un espai que ara no és visitable, però sí visible des de la plaça inferior. «Les imatges actuals comparades amb les dels anys 80 ens mostren que hi ha hagut una pèrdua de parts, que l'estructura ha canviat, per les esllavissades i enderrocs que hi ha hagut», va explicar Rueda a Regió7.

El projecte i la inversió actual l'està duent a terme l'Incasòl, que també és el responsable de la següent fase d'intervenció, el projecte museogràfic d'aquesta zona, que té un valor de 100.000 euros més. I a partir d'aquí caldrà avançar. La fàbrica Asland és un BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) i aquesta classificació juga a favor per poder rebre noves aportacions. Però, com diu Rueda, a partir d'aquí cal trobar nous finançaments que a hores d'ara no estan consignats.

El futur del Museu del Ciment és el d'esdevenir un punt d'interès únic, amb atractius peculiars, per explicar des de Castellar de n'Hug la història industrial de l'alt Llobregat al país. I fer-ho d'una manera atractiva per captivar el públic.

Anna Garcia, directora del museu, considera que s'ha iniciat un camí adequat per salvar aquest patrimoni i fer-lo rendible com a museu. «El 2018 va col·lapsar una part de sostres i en va arrossegar altres estructures. No va intervenir-hi era anar cap al tancament», explica. Des de llavors, però, ha canviat la situació, la Generalitat hi ha cregut, va fer una inversió de consolidació d'alguna zona que estava en perill (50.000 euros) i es va decidir a continuar el projecte.

El futur encara no està escrit, però Anna Garcia avança que una de les idees és fer un mirador amb vistes sobre tota la zona de la fàbrica Asland (el Clot del Moro, pròpiament) i obrir un establiment de restauració. Una de les idees també seria recuperar el pla inclinat, com un funicular que et portaria de la part inferior a la superior, recordant els temps en què hi havia activitat productiva. El pla inclinat no només seria un atractiu per al turista, sinó que «tindria sentit per a l'accessibilitat», segons explica Garcia.