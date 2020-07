«No es poden salvar totes les colònies però no podem permetre que empitjorin»

Aquesta soprano amb vincles al món colonial treballa per posar en valor el ric patrimoni industrial

Araceli Esquerra Freixa (Berga, 1975) és membre del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana des del setembre del 1997. Ha estat professora de Cant i Acordió de l'Escola Municipal de Música de Berga, i també durant 11 anys de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig. Des del 2019 és regidora de Junts per Catalunya (JxCat) a Puig-reig i consellera comarcal de govern. «Sempre m'ha agradat molt la política i he intentat estar sempre al dia en aquestes qüestions». És la primera vegada que el Berguedà té una conselleria específica dedicada a dinamitzar les colònies.



Què hi fa una soprano com vostè com a consellera?

La veritat és que en qüestió de sis mesos m'ha canviat molt la vida. A les eleccions municipals a Puig-reig vam tenir un molt bon resultat, malgrat no guanyar. Després va arribar l'hora de constituir el Consell Comarcal. En aquell moment, i després de moltes negociacions, el grup de JxCat va aconseguir formar govern i aquí és on vaig entrar com a consellera.

S'ha estrenat en una gran àrea que abraça Ensenyament, Comunicació, Govern Obert i Transparència, Cultura i Patrimoni i Dinamització de les Colònies. Ja s'ho atrapa?

Intento atrapar-m'ho tot. Soc molt conscient de la importància d'aquestes conselleries i la responsabilitat que comporten, i per tant hi estic involucrada al 100%, malgrat que no visc de la política.

Ha passat de ser una cara poc coneguda de la política berguedana a tenir responsabilitats de govern al Consell i encapçalar l'oposició a Puig-reig. Li agrada la gestió pública local?

M'agrada la gestió pública perquè m'encanta la política. Els càr-recs electes podem fer molta feina per ajudar els veïns del nostre poble i comarca, i crec que és la nostra obligació treballar fort per tot això. Hem de tenir clar quin és el llegat que volem deixar en els anys que estiguem gestionant la gestió pública, i això és una gran responsabilitat.

El Consell Comarcal del Berguedà comunica bé?

El Consell Comarcal està treballant intensament per transmetre una bona comunicació. Els plens del Consell són oberts, els consells d'alcaldes són oberts, i s'està fent una gran feina per transmetre una gran transparència, que és importantíssim en els moments que estem vivint.

Queda molt bé dir que s'és transparent però a vegades els periodistes es troben que costa accedir a la informació d'administracions. El Consell realment és transparent?

Sí! El Consell Comarcal del Berguedà és transparent. El Consell posa el focus en la ciutadania comarcal, té uns principis ètics, té una participació democràtica i té uns grans mecanismes de control intern. Crec que amb els periodistes sempre s'ha intentat i intentem ser clars i oberts a totes les preguntes que se'ns fan.

Mai havia existit una conselleria de dinamització de les colònies al Berguedà. Ho va plantejar vostè o l'hi van oferir?

Se'm va oferir i vaig estar molt contenta que s'hagués pensat en aquesta nova conselleria. El fet de presentar-me com a alcaldable al poble de Puig-reig va fer que estigues molt involucrada en les colònies industrials i estudiar-les molt bé per ser conscient dels avantatges i inconvenients que tenen.

Amb quins objectius?

L'objectiu d'aquesta conselleria es aglutinar en un ens comarcal totes les colònies industrials, per intentar treballar conjuntament amb els ajuntaments implicats, i així tenir més força per intentar donar-los molta més rellevància de la que tenen.

Fins ara, quina feina s'ha fet i quina farà?

El primer que es va fer va ser una reunió de tots els ajuntaments implicats amb els seus alcaldes i algun regidor per tal de fer un front comú per treballar junts per les colònies. Ara, estem pendents de fer una reunió amb totes les associacions de veïns de les colònies per treballar conjuntament, perquè entre elles es coneguin més. La pandèmia de la covid ha fet que tot es faci amb més lentitud, però ara la nostra intenció ja és començar a agilitzar-ho tant com sigui possible.

També he tingut reunions amb diferents propietaris de les colònies per tal de saber quin futur han pensat per a elles, amb què han treballat i amb què podem treballar conjuntament. Una de les parts més importants de les colònies és que la majoria són de caràcter privat, i per tant s'ha de fer un treball conjunt entre l'administració pública, en aquest cas el Consell Comarcal, i ells.

Quin paper han de jugar els propietaris en la recuperació d'aquest patrimoni?

Hem de tenir moltes reunions amb els propietaris per tal d'arribar a un projecte en què les dues parts estiguin d'acord i es puguin tirar projectes endavant. És veritat que alguns dels propietaris, quan van saber que s'havia creat aquesta conselleria, van estar molt contents i es van posar en contacte amb mi de seguida per tal de treballar conjuntament.

Amb quins diners intervindran a les colònies?

Està clar que els diners no hi són, però per això la meva tasca i la del Consell és buscar aquest finançament, però per això primer hem de tenir molt clar què volem fer i quin projecte tenim. En això és en el que estem treballant en aquests moments.

Es pot salvar tot de les velles colònies del Llobregat?

Crec que hem de ser molt realistes en aquest sentit, i és evident que totes no es podran salvar, però tampoc podem permetre que empitjorin, i això ja és un gran repte.

Com valora el projecte del Konvent a l'antiga colònia de Cal Rosal?

Jo, com a persona implicada en la cultura, només els puc felicitar per la feina que han fet amb aquesta mirada renovada cap al món cultural, i la llibertat del seu projecte. També tinc previst parlar amb ells en breu per tal d'arribar a punts conjunts i saber quins projectes futurs preveuen.

I el de la cooperativa d'habitatge social de Vidàlia de Cal Vidal, a Puig-reig?

Bé, amb els representants dels membres de la cooperativa hi he tingut alguna reunió. És important saber el punt on es troben. Crec que la cooperativa és una gran alternativa per a la colònia Vidal, però també és cert que tot s'ha de fer sota la legalitat i sobretot amb una gran convivència amb els veïns de la colònia que fa molts anys que hi viuen.

Creu que és viable o no?

Crec que és viable, però reitero que és important tenir en compte tots els agents implicats, propietaris, Ajuntament, membres de la cooperativa i sobretot els veïns. Crec que entre tots es pot arribar a fer un bon projecte.

Les colònies importen a les persones que no hi viuen o que no les coneixen?

Desitjo pensar que importa a tothom, tant els que hi viuen o hi han viscut, com els que no les coneixen. Entre tots hem de fer que les colònies es coneguin més. De fet, hi ha associacions de veïns que fan visites a les colònies per a qui vulgui conèixer-les, com per exemple a Cal Pons. Però també crec que en aquest sentit serà important el que puguem treballar des de la conselleria per tal que totes les colònies es coneguin entre elles, i pensar entre tots què es pot fer per millorar la comunicació. Serà molt important aquesta reunió de totes les associacions de veïns per tal de saber les seves inquietuds i què els agradaria per al seu futur. Per a mi és molt important saber el parer de la gent que encara hi viu.

A vostè, per què li importen les colònies?

M'importen perquè formen part del patrimoni d'aquesta comarca. Pel pes important que van tenir en el nostre territori, i també perquè part de la meva família, avis, tiets, mare, va treballar en el món de la mineria i del tèxtil. Les colònies industrials formen part de la història de la nostra comarca i durant molts anys l'economia comarcal s'hi va sustentar.

Vostè també s'ocupa de Cultura i Patrimoni. Quins objectius de mandat s'ha proposat en aquests àmbit?

En aquest mandat m'he proposat fer tot el que estigui a les meves mans per impulsar la cultura a la nostra comarca. Tenim entitats culturals importantíssimes al nostre territori, amb una gran trajectòria i feina ben feta, i per tant és la meva obligació que tirin endavant i que en surtin de noves. M'he dedicat tota la meva vida a la cultura, i continuaré fent-ho sense descans des del vesant que sigui, i que en aquests moments és com a consellera comarcal. I passa el mateix amb el patrimoni comarcal, aquest és el nostre passat, present i futur, i per tant la meva obligació es cuidar-lo.