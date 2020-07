El Cerdanya Film Festival activa l'onzena edició amb la Selecció Oficial a concurs

L'onzena edició del Cerdanya Film Festival, que tindrà lloc entre l'1 i el 9 d'agost, es posa en marxa aquest juliol fent pública la Selecció Oficial a concurs, amb 187 obres programades en 79 sessions diferents.

Segons ha informat l'organització, les obres es distribueixen en quatre seccions principals: curtmetratges (ficció i animació), llargmetratges (ficció i animació), documentals (qualsevol durada) i Fora de concurs. Des de l'organització han apuntat que tota la informació sobre la programació oficial es troba al portal web www.cerdanyafilmfestival.cat, on també es poden reservar les entrades gratuïtes a través de l'aplicació d'Eventbrite, integrada a la mateixa web del Festival. La capacitat és limitada a 100 persones i és fonamental disposar d'entrada preassignada, segons han remarcat els responsables del festival. Totes les projeccions s'ubicaran a la Sala de Convencions del Museu Cerdà, als jardins del Museu Cerdà, en l'apartat de films a la fresca, i per als participants del Laboratori i un grup reduït d'espectadors les projeccions es passaran a la casa de colònies de Cal Caló Cortariu. Seguint amb els valors del festival, «continurem donant impuls a la mirada femenina, amb el Premi Curtmiratges. Volem ser una plataforma que dona veu a les futures generacions de dones cineastes que, tenint en compte la perspectiva de gènere en un món, l'audiovisual, copat encara per homes, és molt necessari», segons els organitzadors.