La fibra òptica arribarà al 84% dels berguedans en els pròxims tres anys

El Govern invertirà dos milions d'euros per connectar amb fibra òptica el 79,7% de les poblacions de la Cerdanya i el Berguedà. Les obres, que ja es troben en execució, estendran un total de 180 quilòmetres de fibra òptica i connectaran 21 municipis de les dues comarques. Està previst que a final d'agost s'hagin estès 57 quilòmetres nous de fibra òptica, que se sumaran als 123 ja existents.

Aquest projecte, anunciat pel conseller Puigneró en una visita divendres al territori, farà que el Berguedà passi de tenir deu municipis connectats a 14, la qual cosa suposarà el 83,7% dels habitants de la comarca. La comarca passarà de tenir 29.422 habitants amb accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat a la possibilitat d'accés a 3.449 nous habitants. D'aquesta manera, la comarca passarà de tenir deu municipis connectats, Berga, Cas-serres, Cercs, l'Espunyola, Gironella, Montclar, Olvan, Puig-reig, Santa Maria de Merlès, Viver i Ser-rateix, a tenir-ne catorze en total amb la incorporació de la Nou de Berguedà, Sant Julià de Cerda-nyola, Guardiola de Berguedà i Bagà, al qual queda inclòs el nucli de Terradelles. El municipi de Cercs ja disposa de xarxa de fibra òptica al seu nucli principal, però amb aquestes obres s'hi afegiran els nuclis de Sant Jordi de Cercs, la Rodonella i Sant Corneli. El conseller va aprofitar la visita per anunciar que el Govern aprovarà en les properes setmanes estendre la fibra òptica de la Generalitat als trams Guardiola de Berguedà-la Pobla de Lillet, Berga–Vilada–Borredà, Guardiola de Berguedà–Vallcebre–Saldes–Gósol, i la Seu d'Urgell-Bellver de Cerdanya. En aquest sentit, el conseller va recordar que el principal objectiu del Govern és «tenir un país que doni oportunitats a tothom», i va explicar que per això és necessària la connectivitat. Puigneró va destacar la importància que té avui en dia la instal·lació de la fibra òptica com a «oportunitat al territori, com a antídot contra el despoblament, i per donar igualtat d'oportunitats laborals a tots els ciutadans independentment d'on visquin», ja que «el teletreball és una oportunitat per fer arrelar molta gent al territori». El projecte s'aprovarà en la reunió de govern del mes d'agost i s'executarà els pròxims anys per estar enllestit el 2023.