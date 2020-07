Impulsen una associació per promoure la municipalització de les xarxes de distribució d'energia elèctrica

Un total de 47 ajuntaments i entitats d'arreu de Catalunya, entre els quals del Berguedà comarca que ha participat en el seu impuls, han sumat esforços per promoure la titularitat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica. Han signat un protocol en aquesta direcció i han acordat crear l'Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP), un ens que vol impulsar la transició cap un model energètic "just, democràtic i sostenible," en què aquests recursos "no estiguin només a mans de grans multinacionals". Ho ha explicat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en una roda de premsa que s'ha celebrat aquest dilluns. La previsió és que els plens municipals aprovin els estatuts de la nova entitat el mes de setembre i que a l'octubre se celebri l'assemblea constituent de l'AMEP.

Un dels ideòlegs i impulsors d'aquesta associació és el regidor avianès Josep Subirana. Entre els ajuntaments que formen part d'aquest grup a hores d'ara hi figuren els municipis berguedans de Puig-reig, la Nou, Vilada, Olvan i Saldes. Subirana ha explicat que aquesta associació " neix amb molta força, es va començar a gestar amb l'epicentre al Berguedà l'1 d'octubre del 2019".

L'Associació de Municipis per l'Energia Pública neix des del món local amb la voluntat de poder canviar el model actual i aconseguir que la gestió i distribució de l'energia siguin públiques. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha considerat que la nova entitat és "el primer pas" per aconseguir aquest objectiu i ha remarcat que les administracions públiques han de ser garants d'aquest "dret fonamental". Ballart ha recordat el procés de municipalització del servei d'abastament d'aigua potable al municipi, i s'ha mostrat disposat a liderar el nou camí que s'ha iniciat ara amb l'energia.

"Volem contraposar el model actual, que la transició ens porti a un escenari on quedi garantit el dret social a l'energia, no hi hagi pobresa energètica, on la ciutadania i les empreses puguin generar la seva pròpia energia verda i compartir-la, i on les xarxes de distribució no estiguin només a mans de grans multinacionals", ha remarcat.

Ha recordat que en el programa de govern de l'executiu local ja figurava l'impuls cap un model energètic just democràtic i sostenible, i ha indicat algunes de les accions que s'han dut a terme en aquesta direcció. "S'ha signat un conveni amb CECOT per promoure l'autoconsum d'energia elèctrica fotovoltaica a les empreses, hem revisat les bonificacions fiscals per a la implantació de millores d'eficiència energètica en l'IBI, l'IAE i l'impost de construccions i obres, i també hem actualitzat els procediments per facilitar la construcció de noves instal·lacions".

El regidor de Medi Ambient de Terrassa, Carles Caballero, ha reconegut que la legislació que regula el sector energètic és d'àmbit estatal, però ha assegurat que l'ens treballarà per aconseguir un canvi normatiu per poder incidir en les polítiques públiques. En aquesta direcció ha dit que pretén ser "un lobby en positiu".

Els representants municipals consideren que aquest és el moment adequat per impulsar la iniciativa, ja que Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició energètica que preveu nous objectius de reducció de diòxid de carboni pels anys 2030 i 2050. "S'està transposant i desenvolupant aquesta normativa a l'Estat, i el mon local ha de poder intervenir en la nova regulació", indiquen. Així mateix, han denunciat que tot i que l'Estat és un dels països amb més hores de sol de la UE, els seus ciutadans paguen la quarta tarifa més cara d'Europa.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Tàrrega i vicepresidenta de l'AMEP, Alba Pijuan, ha destacat la importància que la ciutadania participi de forma activa en la gestió de l'energia "en contraposició dels oligopolis que tenen desateses les ciutats". Ha recordat, que Tàrrega fa anys que pateix microtalls. "Cal democratitzar l'energia i això passa per la producció d'energies renovables autòctones i abandonar l'energia nuclear", ha remarcat.

La nova associació aglutina dues entitats i 47 municipis d'arreu de Catalunya com les quatre capitals catalanes, o d'altres poblacions com Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Taradell, El Prat de Llobregat, Amposta o Tàrrega.

Actualment s'estan acabant de redactar els estatuts de l'entitat i la previsió és que els plens municipals dels municipis que l'integren puguin votar-los el proper mes de setembre. De cara a l'octubre se celebrarà l'assemblea constituent de l'AMEP.

L'ens també vol donar suport a tots aquells municipis que vulguin apostar per aquest model de gestió públic, aportant-los assistència, coneixement i acompanyament. Així mateix, es dissenyarà una línia comunicativa pròpia, s'organitzaran jornades, seminaris i cursos, i s'establirà un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis. Alhora preveu col·laborar en xarxes nacionals, estatals i internacionals.