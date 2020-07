La Seu presenta el calendari d'actes culturals i d'oci per als mesos d'estiu

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha programat una agenda cultural aquest mes de juliol i el pròxim mes d'agost que proposa música, teatre i espectacles familiars, tots gratuïts. Tots els actes, que seran amb el públic assegut, tindran lloc en diferents espais de la ciutat «ideals per portar-hi a terme activitats culturals, com són el claustre del Racionero, la terrasseta del Parc del Segre o les places del Camp del Codina i de Joan Sansa, i per donar-los a conèixer a tothom», segons ha explicat l'alcalde la Seu, Jordi Fàbrega.

Entre la trentena de propostes culturals s'hi pot trobar cinema a la fresca, amb pel·lícules com Puñales por la espalda al pati de la biblioteca; i Parásitos, a la plaça del Camp del Codina. Segons ha explicat el consistori, el circ també té cabuda en aquesta programació estiuenca amb l'espectacle de circ sobre una bicicleta Sobre rodes, amb l'artista local Yldor Llach.

Igualment, la música és una de les grans protagonistes d'aquesta agenda cultural amb diverses actuacions que passen pel folk, la música clàssica i el jazz. Així, demà, 21 de juliol, l'Orquestrina Trama, grup nascut entre l'Alt Urgell i la Cerdanya, portarà les músiques tradicionals del Pirineu, en un concert que tindrà lloc a la plaça Joan Sansa. En paral·lel, sota el títol Vespres pausats, que tindrà lloc el 26 de juliol, Daniel Ligorio oferirà el concert de piano Embruixament a París, a la sala Sant Domènec; i el 14 d'agost, Manu Sánchez i Pilar Planavila, duet de guitarra elèctrica i acordió, oferiran el concert Guitar Bellows.

De les propostes per a tota la família, destaquen Artiluxis, de Produccions Obradek, amb Genisa González i Jordi Macaya, que portaran a l'escenari teatre d'objectes el dissabte 1 d'agost. La proposta tindrà lloc a la sala de la Immaculada, en 5 sessions diferents: dues al matí i tres a la tarda.

El Duet Daura protagonitzarà l'11 d'agost l'espectacle-taller-mostra El bagul de la música tradicional, que tindrà lloc al pati de la biblioteca, on el públic coneixerà de la mà d'Ivan Caro i Pilar Planavila alguns dels instruments més coneguts del Pirineu.