Suspenen el concurs de gossos d'atura de Castellar de n'Hug per la covid-19

La Federació de Concursos de Gossos d'Atura del Països Catalans ha decidit suspendre el concurs de gossos d'atura de Castellar de n'Hug i també els de Llavorsí, Canillo (Andorra), Osseja, Prades, Ribes de Freses, Castellterçol «degut a la crisi sanitària». El concurs berguedà va néixer l'any 1962 i des d'aleshores s'ha celebrat el darrer diumenge d'agost de forma ininterrompuda. Segons ha fet públic l'entitat aquest dilluns, la decisió esmentada es va prendre en una reunió celebrada el 29 de juny.

L'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà ha explicat a Regió7 que «ens hem vist obligats a suspendre-ho» per la impossibilitat de garantir que es puguin mantenir les distàncies de seguretat entre els assistents per evitar la propagació del coronaviurs. El certamen berguedà aplega unes 4.000 persones en un espai a l'aire lliure i «i això és molt difícil de controlar» ha indicat el batlle. «Sap molt greu però ho hem hagut de suspendre. Esperem que l'any que ve ho puguem celebrar». I és que el concurs de gossos d'atura ha donat una gran projecció a aquest petit municipi ja que hi porta milers de visitants que generen activitat econòmica al sector dels serveis i restauració.

La suspensió «ve motivada fonamentalment per la dificultat de garantir el manteniment de les distàncies de seguretat i el control de l'aforament» en espais oberts on se celebren aquests concursos, segons s'explica en el comunicat de la federació.

En l'esmentat comunicat, s'exposa que «els populars certàmens estiuencs que any rere any aplega pastors vinguts d'arreu del territori català, França, Illes Balears i altres països presenten una tipología d'activitats que fa molt difícil la seva adaptació a la normativa i protocols dels concursos, impulsats per les respectives associacions dels, s'han vist obligats a cancel·lar-ne les diferents edicions d'aquestes magnífics esdeveniments populars a Catalunya».

La Federació de Concursos de Gossos d'Atura dels Països Catalans ha anunciat que «s'està treballant per poder celebrar les corresponents edicions del 2021, amb la voluntat de que suposi un pas endavant en termes de consolidació, prestigi i projecció dels esdeveniments»