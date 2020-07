Bagà negocia el traspàs de la gestió de la residència a la multinacional Colisée

El patronat de la Fundació Salarich Calderer està negociant traspassar la gestió de la residència que té a Bagà a la multinacional Grup Colisée, segons ha pogut confirmar Regió7. D'aquesta manera es vol garantir la viabilitat del centre i mantenir obert un equipament que ha estat greument afectat per la Covid-19: ha registrat 33 defuncions entre els seus 80 residents. Recentment ha aconseguit no tenir cap cas positiu de manera que ja s'ha descofinat. Aixo podria suposar que s'aixequi la intervenció que va imposar al seu dia la Generalitat per sortir de l'atzucac.

Les negociacions entre la Fundació Salarich Calderer i els representants del Grup Colisée se centren ara mateix en tancar els detalls de l'operació. Per exemple: l'empresa proposa assumir la gestió del centre baganès durant 15 anys. En canvi, el patronat d'aquest centre privat voldria que fos per 10 anys tal i com ha informat a aquest diari el vicepresident del patronat (i alcalde de Bagà) Joan Oña. L'empresa pagaria una quantitat per poder gestionar el centre que no s'ha fet pública.

I què implicaria? Segons Joan Oña «encara està molt a l'aire, s'ha de concretar». Ha apuntat que «allò ideal seria tenir més places» atès que actualment «tenim més treballadors que residents». Concretament hi ha 47 residents i 70 treballadors.«Cada mes tenim un dèficit terrible» ha dit Oña. La principal font d'ingressos de la Salarich Calderer són els usuaris i s'han reduit dràsticament. Per contra les despeses fixes es mantenen. Una situació que dibuixa un panorama insostenible si no s'actua ha dit Oña

El possibles nous gestors preveuen portar nous usuaris a la residència baganesa.

Els treballadors de la residència baganesa ja han estat informats de les negociacions. Si la gestió de la residència passa a mans del Grup Colisée «es demanaria un esforç als treballadors» ha exposat Joan Oña. Un esforç que que implicaria la retallada dels sous que cobren actualment. Es mantindria la plantilla però «amb restriccions salarials» segons s'ha informat al personal.

La residència Salarich Calderer és una de les empreses més importants de l'Alt Berguedà pel nombre de treballadors que té. I una de les dues residències que hi ha en aquesta zona de la comarca que pateix especialment la davallada demogràfica i l'envelliment de la població. L'altre residència és la de la Pobla de Lillet.

El futur del SAD a l'aire

En l'operació per traspassar la gestió de la residència Salarich-Calderer al Grup Colisée no s'hi inclou el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) que presta el centre.

A hores d'ara no està clar que passarà amb aquest servei que atén a persones grans de diferents municipis de l'Alt Berguedà a casa seva. Hi ha tres opcions damunt la taula: que continui depenent de la Fundació Salarich Calderer que no disposa de recursos per assumir-ho, que passi a gestionar-ho l'Ajuntament de Bagà o bé traspassar la gestió a una empresa.

El Grup Colisée és una de les multinacionals de referència del sector. El gener d'aquest any va fusionar les seves residències La Saleta Care i STS Group. La companyia manté la seva seu social a València. El grup té 32 residències a la Comunitat Valenciana i 25 a la resta d'Espanya.

El Grup Colisée ocupa el quart lloc entre les empreses espanyoles que presten serveis d'assistència a persones grans amb 6.500 residents. La firma té presència a tretze províncies i compta amb un equip format per uns 4.200 professionals.