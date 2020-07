Els alumnes de les escoles del Berguedà reimaginen Picasso

Els treballs pictòrics sobre Picasso dels alumnes de les escoles i instituts del Berguedà s'exposaran a partir d'avui al monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. Uns 3.000 estudiants de la comarca han participat a la iniciativa Mirada Jove, el nou concurs impulsat per Liven SA que té com a objectiu incentivar la creativitat dels nens i nenes i potenciar la cooperació de grup.

El concurs, que s'engloba dins del marc de la Biennal Romànic del Berguedà, té aquest any com a temàtica "Amb ulls de Picasso" i l'objectiu era que els alumnes s'apropiessin del pintor i expressessin la seva imaginació compartida. No obstant, el confinament va impedir que moltes escoles acabessin els treballs. Per aquest motiu, s'ha decidit exposar al públic els treballs acabats i seleccionats, com a reconeixement de l'esforç creatiu portat a terme per alumnes i professors.

Durant la roda de premsa per presentar l'exposició al monestir de Sant Llorenç, l'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, ha posat en valor l'empenta de l'empresa Liven SA per impulsar aquest projecte artístic. En aquest sentit, Ignasi Montagut, com a representat de l'empresa, ha remarcat que continuaran treballant per desenvolupar iniciatives vinculades amb l'educació i la difusió del patrimoni romànic i artístic del Berguedà.