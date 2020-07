El Govern fa un projecte de 390.000 euros per estabilitzar les petjades de Fumanya

El departament de Cultura de la Generalitat ha redactat un projecte executiu per estabilitzar les petjades fòssils de dinosaure de la paret de Fumanya sud. Així ho ha anunciat aquest dimecres la consellera Mariàngela Vilallonga al Centre d'Interpretació de Fumanya.

Les previsions són que aquesta obra amb un pressupost de 390.000 euros s'inclogui en el pressupost de la Generalitat l'any 2021 segons va explicar la directora general del Patrimoni Cultural, Elsa Íbar que ha dit que aquesta actuació «és prioritària» pel Govern català.

Es tracta d'una intervenció cabdal pel futur de Fumanya. El 2016 una esllavissada se'n va endur un 10% de les petjades del jaciment.

L'ensulsiada va afectar una superfície de 1.00 metres quadrats on es concentren 2.200 de les 3.500 petjades. Van desaparèixer 200 icnites.

Ahir, el paleontòleg del departament de Cultura Albert Vidal, va explicar que el projecte servirà per «treure el màxim d'aigua possible». Va dir que que els despreniments que ha patit Fumanya han estat «per sobrecàrrega hidràulica i la solució passa per descarregar aquesta pressió». Això s'aconseguirà col·locant tot un seguit de de drenatges perpendiculars a la paret, per tal que l'aigua que hi ha a les capes internes pugui aflorar.