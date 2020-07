Les impressions fòssils de pell, unes restes úniques a Europa que s'han salvat

Ahir, la consellera Mariàngela Vilallonga va fer estada al Centre d'Interpretació de Fumanya, on els visitants ja poden contemplar les impressions fòssils de dinosaure que els investigadors van descobrir el 2015 al terme de Vall-cebre, tal com va avançar ahir Regió7. Es tracta d'unes restes descobertes el 2015 que els investigadors consideren úniques a Europa.

Aquestes impressions, situades al terme de Vallcebre, corrien el risc de desintegrar-se perquè estaven a la intempèrie a més de 1.500 d'alçada i sotmeses a les inclemències del temps. Alba Boixader deia que «hem patit molt perquè aquesta peça és excepcional. Ja sabem que aquí glaça i ens feia por que tornéssim a la primavera i ja no existís». Un 18% de les peces que es conserven al Museu de les Mines de Cercs, a l'antiga colònia minera de Sant Corneli, són restes paleontològiques de Fumanya. «El que ens interessava a nosaltres era recuperar-la per tenir-la per a les generacions futures i fer la nostra feina de museu», va indicar a aquest diari Boixader.

Alba Boixader va explicar que han hagut de fer mans i mànigues i insistir molt al departament de Cultura perquè actuessin i traguessin les impressions d'on eren per evitar que es fessin malbé.

Els recursos que tenen són tan escassos que tota ajuda sempre és benvinguda. Per exemple: la vitrina on s'exposen les impressions «ens l'ha cedit el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya», del qual forma part el Museu de les Mines de Cercs.