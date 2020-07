Anna Forcada assumeix la gerència de l'Hospital Sant Bernabé de Berga

L'Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga té una nova gerent, la segona de la seva història recent. Es tracta d'Anna Forcada i Arcarons (Manlleu, 1973), que compaginarà aquesta responsabilitat amb la de la gerència de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central, segons ha pogut confirmar Regió7 de fonts solvents. Forcada ja s'ha presentat als caps de servei i directius del centre hospitalari berguedà aquesta setmana, tot i que encara no hi és presencialment.

La nova gerent substitueix en el càrrec Enric Ballabriga, que té problemes de salut. El canvi pràcticament coincidirà amb la jubilació de Ballabriga, que ja estava prevista d'antuvi. El fins ara gerent va accedir al càrrec ara farà una dècada, l'estiu del 2010.

Anna Forcada liderarà el procés de canvi de gestors del centre hospitalari berguedà. Tal com ja ha anat informant aquest diari, la gestió de l'hospital de referència de la comarca passa de mans de l'Ajuntament de Berga a l'empresa pública Salut Catalunya Central creada especialment per fer aquesta tasca. El Govern català va aprovar-ne la creació el febrer d'enguany. El traspàs s'havia de formalitzar en una visita de la consellera Alba Vergés aquell mateix mes. Però l'esclat de la covid-19 va fer que la visita s'ajornés i encara no s'ha fixat una nova data ni s'ha informat sobre si ja s'ha completat el procés de transició.

Fonts consultades per Regió7 han explicat que Anna Forcada és una professional que ha acreditat la seva capacitat de gestió, i el fet que pertanyi a la direcció de l'ICS a la Catalunya Central pot afavorir que la col·laboració amb l'hospital de referència del Berguedà, una comarca de 39.000 habitants, sigui més estreta.

Anna Forcada és llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en Medicina Familiar i Comunitària a la Unitat Docent Centre, té un màster en Atenció Primària de Salut, el Programa de desenvolupament per a directors d'equips d'atenció primària, i el Mestratge en Direcció d'Institucions Sanitàries de la UAB.

Professionalment, ha desenvolupat tasques assistencials entre el 2001 i el 2019. Ha tingut responsabilitats en la gestió sanitària com a directora de l'Equip d'Atenció Primària Manlleu, i ha estat a la direcció de l'Equip d'Atenció Primària la Vall del Ges. Des del setembre del 2016 fins al 2019, ha estat directora del Servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès de l'ICS Catalunya Central. Ha exercit la tasca docent, i ha participat en el tribunal d'oposicions.