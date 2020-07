El govern de Cercs tomba una moció contra la instal·lació de la incineradora

El vot de qualitat de l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha servit aquest divendres per tombar la moció del grup Tots Fem Cercs-AM d'ERC que proposava que el consistori s'oposi al projecte de la incineradora de residus industrials que es projecta ubicar a les instal.lacions de l'antiga central tèrmica.

Tot i que l'equip de govern de Cercs, del grup de Demòcrates està integrat per 5 regidors i tenen majoria absoluta davant dels 3 d'ERC i 1 del regidor del Piber, un membre de l'executiu no ha pogut assistir a la sessió plenària extraordinària d'aquest divendres que s'ha celebrat telemàticament. De manera que la votació ha quedat empatada a quatre vots en contra del govern i quatre a favor de tots els regidors de l'oposició. L'empat s'ha desfet amb el vot de qualitat de l'alcalde.

D'aquesta manera Cercs és l'únic municipi dels 31 de la comarca que no ha aprovat aquesta moció que si que han aprovat la resta de consistori i el mateix Consell Comarcal del Berguedà o la Diputació de Barcelona.

A l'hora de l'inici del ple virtual, a les 7 de la tarda, mig centenar de persones de la Plataforma Anti Incineradora que s'oposa al projecte s'han concentrat davant de l'edifici consistorial de Cercs.

Al ple, Jordi Riera del grup Tots Fem Cercs- AM d'ERC ha fet una detallada exposició de les raons per posicionarse en contra d'aquest projecte exposant que «la crema de 1.000 tones diàries de residus comportaria un evident risc per a la salut de les persones i pel medi»

L'alcalde Jesús Calderer ha retret al grup de Tots Fem Cercs-AM que «no han aportat arguments sòlids. Caldria posar documents sobre la taula».

El regidor del Piber German Sánchez s'ha oposat a la planta. I ha dit que hi ha multinacionals rere d'aquest projecte i ha citat a Repsol