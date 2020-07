L'Agència Catalana de l'Aigua adequa diversos trams del riu Llobregat a Gironella després del temporal Glòria

L'Agència Catalana de l'Aigua ha invertit 43.600 euros en quatre actuacions a Gironella després del pas del temporal Glòria. Els treballs han consistit en l'adequació dels talussos, la retirada de grans acumulacions de vegetació –principalment troncs i canyes-, arbres morts i caiguts, així com la retirada d'acumulacions de material. A més d'aquestes actuacions, també s'han destinat 4.800 euros en reparar els danys provocats per la crescuda del riu en el sistema de sanejament del municipi. Properament, quan les condicions del riu ho permetin, un conveni entre l'ACA i l'Ajuntament farà possible l'adequació de la llera del riu entre el Pont Vell i la reclosa amb l'objectiu que els treballs estiguin finalitzats abans de les pluges de la tardor.

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Lluís Ridao, i l'alcalde de Gironella, David Font, han visitat aquest divendres les actuacions dutes a terme per l'ACA en diversos trams del riu Llobregat al seu pas pel municipi berguedà, arran dels efectes causats pel temporal Gloria.

A més de les actuacions d'emergència, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ha explicat a l'alcalde les recents convocatòries per garantir la lliure circulació de l'aigua i reduir el risc d'inundacions dins de zona urbana. Per una banda, aquesta setmana s'ha convocat una línia d'ajuts amb una dotació d'1,4 MEUR per dur a terme actuacions de manteniment i conservació de lleres dins de zona urbana (finançades íntegrament per l'ACA) i, per l'altra, hi ha una altra línia d'ajuts anunciada recentment i que està destinada a reduir el risc d'inundacions i habilitar mesures de defensa davant de possibles avingudes. Aquesta subvenció compta amb un pressupost de 4 MEUR i està destinada a l'àmbit de les conques internes i està destinada als ens locals per dur terme mesures dins de zona urbana.

En l'àmbit del sanejament, durant el 2020 s'estan destinant més de 40.000 euros en matèria de resposicions i millores en el sistema de sanejament de Gironella, concretament en el sistema de desinfecció de l'aigua industrial i en la pavimentació i arranjament del camí de l'estació de bombament del Pont

Properament i quan les condicions del riu ho permetin, un conveni entre l'ACA i l'Ajuntament, farà possible l'adequació de la llera del riu Llobregat entre el Pont Vell i la resclosa, amb l'objectiu que els treballs estiguin finalitzats abans de les pluges de la tardor i es minimitzi el risc d'inundacions. Es preveuen invertir més de 75.000 euros en els treballs.