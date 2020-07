Un trasllat a la Patum a través dels seus espais

Segur que l'any 2020 serà recordat durant molt temps pels berguedans i berguedanes per ser l'any en què una pandèmia mundial va impedir la celebració de la Patum, la festa de referència de la ciutat. Tot i això, des de l'Ajuntament de Berga es va preparar una exposició de la imatgeria patumaire que ja ha estat visitada per més d'un miler de persones i que està complementada per una visita guiada als carrers i places que acullen diferents moments de la festa berguedana per excel·lència.

La visita, conduïda per l'historiador berguedà i apassionat de la Patum Toni Gol, està pensada perquè els visitants coneguin els espais de la Patum a través de la memòria històrica i també a través dels relats de personatges com Jaume Huch i Camprubí, Antoni Sansalvador, Jaume Farràs i mossèn Josep Maria Ballarín.

La primera parada de la visita va ser la plaça del Forn, un dels punts per on van les passades. En aquesta parada es va fer un repàs de l'origen de la festa, estretament relacionada amb la celebració del Corpus des del seu origen. Els plens no sempre s'han celebrat a la plaça de Sant Pere, i és que el primer lloc on es van realitzar va ser en aquesta plaça. L'origen de la Patum està situat a principi del segle XVI però no és fins l'any 1655 que l'acte principal de la celebració es passa a realitzar a la plaça de Sant Pere, on es continua fent actualment.

La següent parada va ser a la plaça de Sant Joan, un dels punts on es duen a terme els tirabols abans de travessar tot el carrer Major. En aquesta plaça, Toni Gol va voler centrar-se en el simbolisme que té la Patum per a la ciutat de Berga a través dels relats d'Antoni Sansalvador, que deia que «la Patum és la història mateixa» i que estava molt relacionada amb la fe en Déu i també en un mateix.

El carrer de Cardona va ser un dels racons més especials de la visita en no ser tan coneguda la seva relació amb la Patum. En una de les façanes de les cases que hi ha al carrer hi ha una biga datada del 1689 amb l'àliga de la Patum al mig que encara està en bones condicions. En aquest sentit, cada visita és diferent, tal com apunta Gol. I és que en aquesta ocasió, en ser tots els participants berguedans, la visita es va centrar en el descobriment de noves visions de la Patum perquè els espais eren coneguts per tothom.

Després de passar per la plaça de Sant Ramon, on es va destacar la relació dels berguedans i berguedanes amb la festa, fet que la fa única, es va arribar a una altra parada especial i que era el primer cop que es feia des de l'inici de les visites, la plaça de la Ribera, conegut com l'infern per tres motius: per la presència dels dimonis, perquè és sota la plaça de Sant Pere i per la calor que hi fa en ple estiu. En aquest espai es van recordar els moments de vestir-se dels dimonis, així com la pujada a la plaça de Sant Pere per dur a terme els plens, moments segur que inoblidables per als que hi han participat directament.

Com no podia ser d'una altra manera, la visita va finalitzar a la plaça de Sant Pere. Va ser allà on Gol va parlar de l'essència de la Patum, el trencar la monotonia i la festa de l'alliberament i el renaixement dels berguedans.

Segons Gol, la recepció de la visita durant les tres primeres setmanes ha estat «millor de l'esperada» amb un ple en la seva estrena, 23 persones en la segona visita i una quinzena dissabte. L'historiador i guia també destaca que, a més dels berguedans, també s'han interessat per la visita persones de fora. Fins i tot hi ha participat gent de Cornellà i de València. Les visites es fan tots els dissabtes de juliol, agost i setembre a les 7 de la tarda.