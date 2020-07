L'Agència retira 300 arbres caiguts pel Glòria i desbrossa part del Camí dels Bons Homes

Els responsables del Camí dels Bons Homes han retirat 300 arbres caiguts pel temporal Glòria i les pluges d'aquesta primavera al llarg de 20 quilòmetres del seu traçat entre Queralt i Gósol que han sotmès també a «un desbrossament intensiu» segons ha explicat a Regió7 la tècnica responsable del camí Karina Behar.

Aquest sender de gran recorregut (GR 107) és un itinerari turístic transpirinec de 200 quilòmetres que uneix Queralt i el castell de Montsegur que cada any solen fer unes 3.500 persones.

El Glòria «va causar veritables destrosses als boscos» que va afectar parts del recorregut d'aquest GR que estaven impracticables. «No es passava» ha indicat Behar. Aquest problemàtica es va agreujar a la primavera i l'inici d'estiu amb les pluges que van fer que la vegetació hi cresqués abundament fet que dificultava el pas dels senderistes «i també el manteniment» d'aquest i d'altres camins.

Per això, els gestors del Camí dels Bons Homes, actualment l'Agència de Desenvolupament del Berguedà han contractat els treballs de neteja del camí i desbrossament per garantir que els senderistes que vulguin fer aquesta ruta hi puguin passar, ha indicat Karina Behar.

Els treballs s'han dut a terme aquest mes i han anat a cura de l'empresa GeoSilva SL amb un cost de 18.000 euros. S'han pagat amb una ajuda del projecte europeu Naturr-Poctefa. També s'ha actuat als trams del GR107 que pertanyen a l'àmbit del parc natural del Cadí Moixeró i de l'Arièja.

A banda d'aquests treballs, el Camí dels Bons Homes també s'ha dotat de dos nous eco comptadors. Karina Behar ha explicat que s'ha substituït el que hi havia a Queralt per un de nou més modern. I se n'ha col.ocat un a la zona de Feners on no n'hi havia. Aquests dos eco comptadors permetran que els tècnics del Camí dels Bons Homes rebin als seus ordinadors la informació del nombre de senderistes que hi passen de forma automàtica via satèl.lit. Amb els vells ecomptadors les dades s'havien d'extreure d'una targeta de l'interior del mateix aparell i calia desplaçar-s'hi per fer-ho. Els dos nou ecomptadors han costat 9.000 euros.

D'altra banda, Karina Behar ha explicat que s'han realitzat sengles sessions per fer fotos i vídeos de diferents trams del camí al Berguedà, la Cerdanya i també a l'Arièja per tal de tenir nou material per fer la promoció d'aquest productes turístic. Behar ha detallat que han fet fotos per renovar el material promocional i alhora per arribar a diferents segments d'edat de visitants com la gent gran. S'han rodat i fotografiat escenes que no han estat només caminar sinó gaudint de les sensacions que ofereix el camí com a experiència vital.

Karina Behar ha indicat que malgrat la covid-19, «estem rebent molt mails de peticions d'informació, de carnets de ruta per fer el sender». Això sí, enguany les peticions són majoritàriament del turisme de proximitat