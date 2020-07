Els municipis per la biomassa estudien produir electricitat amb la calor residual de la seva central

La Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa (MMBB) es proposen produir electricitat amb l'escalfor residual que obtenen de la seva central ubicada al polígon de la Valldan on cremen estella dels boscos públics. Aquesta instal·lació inaugurada el març del 2019, escalfa i subministra oli calent canalitzat a empreses del polígon per als seus processos industrials.



El president de la Mancomunitat, Moisès Massana ha explicat el projecte a la consellera d'Agricultura Teresa Jordà que aquest matí ha visitat la central i, que posteriorment s'ha desplaçat als municipis de Saldes i Gósol per conèixer com treballa la Mancomunitat sobre el terreny. Massana ha explicat a la consellera el projecte «per generar quilovats elèctrics igual que generen quilovats tèrmics» aprofitant el calor residual per produir electricitat. Inicialment serviria per al consum de la pròpia central per rebaixar costos i « si sobressin quilovats els podríem vendre a l'exterior. Ara mateix ho estem valorant» ha indicat Massana a aquest diari.

Per la seva banda, la consellera Jordà ha dit que «en vint-i-cinc segons aquest projecte m'ha seduït, directament» ha dit responent preguntes de Regió7. Ha recordat que la Generalitat forma part de la Mancomunitat destacant que «s'estant fent molt bé els deures. És evident que qualsevol projecte que se'n expliqui des d'aquesta csa [La Mancomunitat] hi serem per un cap, sense cap mena de dubte».



La central esmentada ha tingut un cost de 2,1 milions d'euros i es considera un cas únic a l'Estat perquè està ubicada en un polígon industrial i pot subministrar aigua i oli calent directament a les empreses. Té dues xarxes de canonades que connecten la central fins als seus clients. Per una xarxa hi circula l'aigua i per l'altra l'oli tèrmic perquè hi ha determinats graus d'escalfor que no es poden assolir amb l'aigua. La central pot produir calor fins els 300 graus

La consellera Teresa Jordà també ha dit que el projecte de la mancomunitat berguedana «és un petit miracle» perquè impulsen la gestió pública dels seus boscos a través d'una iniciativa que aplega ajuntaments «amb colors polítics diferents, persones canviants en el temps que s'entenen amb la Generalitat que també hi té boscos». Teresa Jordà ha destacat la feina que fan «tots els projectes que tenen per tirar endavant i la gestió necessària i imprescindible dels nostres boscos, donar-hi dinamisme, genera oportunitats». Jordà ha posat d'exemple la feina que estan fent els Municipis Berguedans per la Biomassa en un país en què el 60% de la seva superfície bosc i d'aquest el 70% de titularitat pública, ha exposat.

Teresa Jordà ha destacat la necessitat de «fer una gestió sostenible del territori, que passa per mira cap a l'economia circular i ser capaçoos de donar valor a la fusta».



La Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa es va constituir el 27 de juny de 2012. En formen part els municipis de Bagà, Berga, Cercs, Gisclareny, Gósol, La Pobla de Lillet i Saldes. Té un conveni de col.laboració amb el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) que la superfície que es gestiona conjuntament entre la Generalitat i la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa sigui de 15.997,6 hectàrees boscos públics.