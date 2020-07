La directora de Joventut visita campaments del Berguedà

La directora general de Joventut, Laia Girós, va visitar, ahir, diferents campaments i cases de colònies del Berguedà. La va acompanyar el conseller comarcal de Joventut, Abel Garcia.

La directora general va poder visitar el campament de Sant Joan de l'Avellanet a Bagà i també la casa de colònies de La Salle ubicada al terme municipal de Gisclareny.

El conseller comarcal de Joventut, Abel Garcia, va explicar que, malgrat que els moments actuals són complicats també per al món del lleure juvenil a causa de les mesures de seguretat imposades per evitar la propagació de la covid-19, «s'estan fent bé les coses». El Berguedà és una de les comarques de la província que té una oferta més àmplia per fer activitats juvenils a la natura, com campaments o cases de colònies.