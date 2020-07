Els pobles per la biomassa estudien fer electricitat a la seva central de Berga

La Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa (MMBB) es proposa produir electricitat amb l'escalfor residual que obtenen de la seva central ubicada al polígon de la Valldan, on cremen estella dels seus boscos públics. Aquesta instal·lació, inaugurada el març del 2019, escalfa i subministra oli calent canalitzat a empreses del polígon per als seus processos industrials.

El president de la Mancomunitat, Moisès Massana, va explicar-ho, ahir, a la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que va visitar la central. Posteriorment es va desplaçar als municipis de Cercs, Saldes i Gósol per conèixer in situ com treballa la Mancomunitat. Massana va explicar a la consellera el projecte «per generar quilovats elèctrics igual que generen quilovats tèrmics» aprofitant el calor residual de la central per produir electricitat. En primera instància, aquesta electricitat serviria per al consum de la pròpia central per rebaixar costos, i «si sobressin quilovats, els podríem vendre a l'exterior. Ara mateix ho estem valorant», va indicar Massana a aquest diari.

Per la seva banda, la consellera Jordà va dir que «en vint-i-cinc segons aquest projecte m'ha seduït, directament», va assegurar responent preguntes de Regió7. Va recordar que la Generalitat forma part de la Mancomunitat i va destacar que «s'estan fent molt bé els deures. És evident que qualsevol projecte que se'ns expliqui des d'aquesta casa [La Mancomunitat] hi serem per un cap, sense cap mena de dubte».

La central esmentada, que va tenir un cost de 2,1 milions d'euros pagats amb diners públics, es considera un cas únic a l'Estat perquè està ubicada en un polígon industrial i pot subministrar aigua i oli calent directament a les empreses. Té dues xarxes de canonades que connecten la central fins als seus clients. Per una xarxa hi circula l'aigua i per l'altra l'oli tèrmic perquè hi ha determinats graus d'escalfor que no es poden assolir amb l'aigua. La central pot produir calor fins els 300 graus. Aquesta central pot produir un màxim de 13.872 Mw/h tèrmics a l'any, amb un apotència instal.lada de 4,6Mw/h, en dues calderes de 2,3 Mw, equival a 500 estufes de pèl.let a 500 cases. Es calcula qu eté un estalvi ambiental de 1.800 tones a l'any de Co2. Consumeix entre 1.600 i 3.900 tones d'estella forestal pública.

En la seva estada a la central berguedana, la consellera també va referir-se al projecte de la Mancomunitat assegurant que constitueix «un petit miracle» perquè impulsen la gestió pública dels seus boscos ajuntaments «amb colors polítics diferents, amb persones canviants en el temps que s'entenen amb la Generalitat que també hi té boscos». Teresa Jordà va destacar la feina que fan i «tots els projectes que tenen per tirar endavant i la gestió necessària i imprescindible dels nostres boscos, donar-hi dinamisme, genera oportunitats». Jordà va posar d'exemple la feina que estan fent els Municipis Berguedans per la Biomassa en un país en què el 60% de la seva superfície bosc i d'aquest el 70% de titularitat pública, va exposar.

La consellera Teresa Jordà va reivindicar la necessitat de «fer una gestió sostenible del territori, que passa per mira cap a l'economia circular i ser capaços de donar valor a la fusta».

La Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa es va constituir el 27 de juny de 2012. En formen part els municipis de Bagà, Berga, Cercs, Gisclareny, Gósol, La Pobla de Lillet i Saldes. Té un conveni de col.laboració amb el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). Fruit de l' acord, la superfície forestal que es gestiona conjuntament entre la Generalitat i la Mancomunitat de Municipis Berguedans és de 15.997,6 hectàrees de boscos públics.

Moisès Massana va explicar que el conveni signat a finals del 2012 amb la Generalitat expira a finals d'any. Per això en la vista d'ahir, van plantejar a la consellera Teresa Jordà que el seu departament renovi aquest conveni de manera que la Mancomunitat mantingui els mateixos membres que ara perquè pugui continuar gestionant les 3.438 hèctarees forestals que l'administració aporta a l'entitat berguedana.