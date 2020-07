Berga preveu reobrir al trànsit el tram esllavissat de cal Baster aquesta tarda

El tram del carrer de can Baster on s'ha actuat ja pavimentat, ahir

Si no sorgeix cap imprevist, avui al final del dia, l'Ajuntament de Berga reobrirà al trànsit de vehicles la perllongació del carrer de can Baster un cop s'hagin completat els treballs de reparació de l'esllavissada que hi va haver el 21 de juny passat. Des d'aleshores s'ha mantingut tancat al trànsit.

Els treballs es van iniciar el 6 de juliol. Han consistit en la construcció d'una escullera de roques en el tram on el ferm es va esllavisar a causa de les intenses pluges que hi va haver a final de primavera i principi d'estiu. S'ha construït un mur de contenció per gravetat amb blocs d'escullera. Així mateix els operaris han dut a terme la reconstrucció del tram de vial afectat per l'esllavissada.

Ahir es van dur a terme els trebals per asfaltar el tram afectat d'uns 40 metres de llargada. A més, s'han de col·locar les tanques de protecció que es van fer malbé quan hi va haver l'esllavissada en aquest tram de la via.

L'Ajuntament de Berga ha pressupostat els treballs en 75.512,19 euros. L'empresa encarregada de portar a terme les obres ha estat la berguedana Pasquina.

El regidor d'Urbanisme de Berga, Aleix Serra, ha destacat que els treballs esmentats s'han pogut realitzar en les quatre setmanes de temps que hi havia previstes inicialment quan van començar les obres de reparació.

Aquest vial connecta el nucli urbà amb les carreteres de Sant Llorenç de Morunys i Queralt.