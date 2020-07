L'Hospital de Berga té dos pacients ingressats per Covid-19 que han donat negatiu a la prova

Aquesta setmana l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga té dues persones ingressades diagnosticades de coronavirus que després de rebre tractament han donat negatiu a la prova PCR, ha informat el centre.

La setmana passada, fonts del Sant Bernabé van informar que després de més d'un mes sense casos, n'havia tornat a tenir, 3 en concret. Si divendres passat encara hi havia un pacient positiu de Covid-19, aquest divendres ja no n'hi ha cap

Aquest divendres el centre hospitalari ha emès un comunicat com fa setmanalment per informar dels casos que atén. En els darrers set dies «s'ha donat una nova alta, no hi ha hagut cap defunció» ni hi hagut contagis entre els professionals.

Des de l'inici de la pandèmia el mes de març, el centre ha registrat 45 defuncions i uns 60 contagis entre professionals.