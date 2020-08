Berga i Cercs tanquen des d'avui l'accés motoritzat a Pedret els caps de setmana

Des d'avui i durant tota la temporada d'estiu, els caps de setmana no es podrà accedir a Pedret en vehicle, llevat dels taxis i els veïns de la zona i els serveis. Els ajuntaments de Berga i Cercs han pres aquesta decisió a causa de l'elevada afluència de visitants que està provocant problemes de mobilitat i de generació d'un elevat volum de deixalles en un entorn natural com és Pedret. Els consistoris estudien aplicar aquesta mesura també els dies laborables si es considera necessari pel volum de visitants.

En una nota conjunta, els dos ajuntaments exposen que «es tracta d'una mesura consensuada per ambdós municipis juntament amb els cossos de seguretat per reduir les aglomeracions de persones i evitar afectacions en la mobilitat de la zona».

El tancament dels accessos a Pedret s'aplicarà els caps de setmana, de dissabte al matí a diumenge al vespre, durant la temporada d'estiu. En concret, «es prohibirà l'accés a tot tipus de vehicles de motor, a excepció del veïnat i els serveis de la zona. També es permetrà el pas als taxis i les visites guiades programades a Sant Quirze de Pedret».

Des d'avui, Mossos d'Esquadra amb col·laboració dels Agents Rurals, Protecció Civil i les ADF vetllaran perquè es compleixi la prohibició. Ja s'ha posat una tanca de prohibit el pas a l'inici del camí a la caserna de la Guàrdia Civil.

El camí per accedir al riu Llobregat al pont de Pedret és molt estret. A banda de les persones que volen gaudir de l'entorn natural o que van al riu Llobregat a prendre la fresca i a banyar-se o a visitar l'església de Sant Quirze, també el fan servir els camions que van a descarregar brossa a l'abocador de Font Ollera.

En les darreres setmanes s'ha detectat «un augment del nombre de persones que accedeixen amb vehicle a l'entorn de Pedret per banyar-se o passejar per la Via Verda». Un increment que «podria estar propiciat per les persones que han decidit fer vacances de proximitat a causa de la covid-19 i per la prohibició de l'accés i el bany a la riera de Merlès, des del mes de juny passat», diuen en el comunicat. La suma d'aquests dos factors han provocat «greus problemes de circulació, que impedeixen l'arribada dels serveis, en cas que fos necessari, l'augment de l'abandonament de residus i la degradació dels valors naturals de l'espai».

D'altra banda, es preveu que els Mossos d'Esquadra analitzin quants vehicles hi ha durant la setmana. Si el volum de cotxes genera problemes de mobilitat, «es valorarà ampliar la mesura i procedir al tancament de l'accés a Pedret els dies laborables».