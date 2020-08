Avià s'emmiralla en el passat de la gent

Passat i present es fusionen en les 26 imatges que configuren el projecte artístic «Grans» d' Avià, una exposició de fotografies de gran format que reviu i mostra la memòria personal de les persones que hi participen i, alhora, rememora el llegat col·lectiu dels llocs comuns, de les festes, les tradicions i del patrimoni.

Avià va estrenar, ahir a la tarda, aquesta iniciativa d'art urbà fent una passejada de més d'una hora i mitja a través de la memòria i de la història per descobrir les imatges que estan penjades a diferents carrers i places. Només falta la de l'església de Santa Maria, que l'Ajuntament preveu que es pugui col·locar la setmana entrant.

Un centenar de persones van plantar cara a la calor sufocant que feia a mitja tarda per veure les imatges i alguns dels protagonistes immortalitzats per la càmera de Séverine Sajous, la fotògrafa francesa que ha dut a terme aquest projecte de fotografia participativa juntament amb Pepe Molina. Ha emprat la metodologia que ha fet servir en treballs seus anteriors, com el que va desenvolupar el 2015 al camp de refugiats de la Jungla, a la ciutat francesa de Calais.

La mostra, que ha costat 7.000 euros i s'ha pagat amb una ajuda de la Diputació de Barcelona, està comissariada per Rosa Cerarols, del centre d'art Konvent. Ahir, va destacar la voluntat de retre homenatge als més grans en aquests temps de pandèmia, fent un exercici de memòria històrica de les persones però també del poble i dels canvis que ha experimentat entre mitjan segle XX fins a l'actualitat.

Els avianesos que apareixen a «Grans» són Josep Burniol Creu, Ramon Burniol Creu, Ramon Burniol Pagerols, Jesús Burniol Pagerols, Josep Bascompte Tarrés, Joan Lluís Sabata, Caterina Pujol, Pol Gimeno, Lluís Mas Pagerols, David Coma Salvans, Maria Teresa Calderer, Ludi Argüelles, Ramon Solà, Montserrat Pagerols, Antoni Tarres, Natàlia, Canudas, Joan Canudas, Anna Canudas i altres persones que no surten a les fotografies però que van facilitar informació de les localitzacions, va explicar l'alcaldessa, Patrocini Canal. Les fotos antigues es concentren a la plaça de l'Ateneu i les actuals, en diferents punts del poble.

Des d'ahir a la tarda, Avià s'ha convertit en una gran sala d'exposicions a l'aire lliure. No és usual veure fotografies en lones de fins a 6 metres d'alçada, per exemple, a les 1 de l'església parroquial, entre d'altres. Un treball ingent que ha requerit moltes hores de feina dels operaris de les brigades municipals per col·locar-les bé a les parets dels edificis que ocupen.

Una d'aquestes imatges és la de Joan Lluís Sala, pare del reputat contratenor avianès Xavier Sabata. A la mostra apareix en una foto d'època, als 7 anys, el dia de la seva primera comunió. I la seva foto actual és un híbrid entre la imatge antiga amb el seu cos de nen i el cap d'ara, als 70 anys. La fotografia està penjada en una paret del campanar. Fa broma perquè diu que «estic més a prop del cel». I, ja seriosament, comenta que «em sembla molt bé. Ha estat una bona experiència i m'ha servit per veure que he tingut una vida maca», explicava a Regió7 durant la passejada. «Aquesta foto, més que homenatjar-me a mi, és un tribut als pares» que el van dur a Barcelona per comprar-li la roba que va portar per fer la primera comunió al poble.

Les lones amb les fotografies estaran penjades «fins que la gent ho vulguin», va dir l'alcaldessa d'Avià.