Ramon Barniol dalt d'una moto del veí en una de les artèries del poble

Ramon Burniol ara té 69 anys. A la foto antiga en té «entre 16-17» enfilat dalt d'un Vespa amb el frontal engalanat amb flors perquè havia de participar a la desfilada de Sant Cristòfol. De fet «la moto no era meva, era del nostre veí» Lluís Pagerols, que era fuster i justament li va deixar perquè s'hi fes una foto. La imatge està presa a l'avui cèntrica avinguda Pau Casals, l'artèria principal del poble. Tanmateix, a la dècada dels 50 del segle XX, a aquest carrer només hi havia una casa i estava flanquejat per camps de blat de moro recorda. La moto, per fer-li la foto actual, ha estat cedida per Lluís Mas, el net de Lluís Pagerols, que ja li havia deixat per fer-se la foto als 50.