Montajes Rus proposa rebaixar els acomiadaments de 248 a 179

La direcció de Montajes Rus ha plantejat al comitè d'empresa, aquest dimarts, rebaixar els acomiadaments de 248 a 179. Segons Mercè Gómez, secretària general d'UGT al Bages-Berguedà, la direcció hauria negociat amb ICL amb l'objectiu de recol·locar-los a la mina de Súria. No obstant això, els treballadors han rebutjat la proposta i la taula de negociació segueix sense acord. "Volem que tots els treballadors siguin recol·locats i, si no pot ser, que siguin el mínim d'acomiadaments i en les millors condicions possibles", ha justificat Gómez. Una vintena de treballadors han aprofitat la trobada per concentrar-se a les portes i mostrar el seu rebuig a l'ERO.

Aquest dimarts s'ha celebrat la tercera de les reunions entre la direcció i el comitè d'empresa, que ha durat poc més d'una hora. Segons Daniel Erra, membre del comitè, estan pressionant perquè "els acomiadaments siguin els mínims", encara que lamenta que de moment les negociacions "no van ben encaminades". El comitè d'empresa de Montajes Rus té fins al 23 d'agost per negociar l'ERO. Si arriba el termini, sense acord, la direcció "farà el que cregui", explica Erra.

Montajes Rus va anunciar, el passat dia 21, que acomiadaria 248 treballadors, més de la meitat de la plantilla. Aquest dimarts, en la tercera de les reunions de la taula de negociació, ha rebaixat la xifra a 179. Segons la secretària territorial d'UGT, el que els hi han manifestat des de la direcció és que "després d'estudiar-ho detingudament i parlar amb ICL, han vist que es podien recol·locar a més persones". No obstant això, a parer de Gómez, "creiem que poden ser recol·locats més".

Les negociacions

Segons els membres del comitè d'empresa, de moment les negociacions "no van ben encaminades". Entre els aspectes que està causant més disputa, hi ha el pagament de les indemnitzacions. Aquest dimarts, ha explicat Gómez, s'ha assolit que es pagui 21 dies per any treballat en lloc de 20. També que es faci un pagament inicial del 70% de la indemnització i un segon del 30%, i no el 60 i 40% que inicialment plantejava l'empresa.

Protesta a les portes

Treballadors s'han concentrat a les portes de la reunió, celebrada a les instal·lacions de l'Associació comarcal d'empresaris del Berguedà aquest dimarts al matí. Al principi eren una desena i més tard el nombre ha augment fins a una vintena.

Coincidint amb les negociacions, els treballadors de Montajes Rus han engegat mobilitzacions de rebuig a l'ERO. "Mirarem a veure si amb la força dels companys podem aconseguir alguna cosa però la cosa no està gens clara", lamenta Daniel Erra, que afegeix que de moment les accions "no han tingut resultat, a veure si a partir d'ara això canvia".