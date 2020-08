La policia posa 26 multes a conductors que han anat a Pedret tot i estar prohibit

El primer cap de setmana que s'ha aplicat la prohibició d'accedir amb vehicles motoritzats al riu Llobregat a Pedret s'ha saldat amb la imposició de 26 multes per part dels Mossos a persones que s'han saltat la restricció i han passat pel costat de les tanques col·locades a l'inici del camí, a la caserna de la Guàrdia Civil de Berga.

La nova normativa serà vigent durant la temporada d'estiu i s'aplica -d'entrada- els caps de setmana. Amb tot, els Mossos d'Esquadra observaran la quantitat de vehicles que hi ha a Pedret entre setmana per valorar si és necessari prohibir-hi l'accés motoritzat també els dies laborables.

Els ajuntaments de Cercs i Berga han fet una valoració positiva de com ha anat el primer cap de setmana d'aplicació de la nova mesura. La prohibició d'accés amb cotxes a Pedret ha evitat «els greus problemes de circulació» que hi havia fins ara per l'augment del nombre de banyistes.

El camí municipal que mena a Pedret des de Berga és molt estret. Hi ha trams per on és complicat que hi passin dos cotxes alhora. A més, aquesta zona no té gaires places d'aparcament. La gran afluència de visitants d'enguany havia provocat que hi hagués molts problemes per circular-hi tal com ha explicat a Regió7 Jesús Calderer, alcalde de Cercs. «Estem contents de com ha anat. El camí per anar a Pedret és molt estret i hi ha molt pocs aparcaments». Aleshores els visitants aparquen als vorals del camí i «es col·lapsa». Aquest cap de setmana això ja no ha passat. «Estem satisfets de la mesura i la seguirem aplicant», ha dit Calderer.

En uns termes similars s'ha pronunciat el regidor de Medi Natural de Berga, Eloi Escútia. Ha indicat que la gran quantitat de vehicles que hi accedien obstaculitzava la feina del serveis preventius com les ADF, que no hi podien arribar, o els d'emergències si haguessin hagut d'actuar.

El fet que s'hi pogués accedir amb cotxe també provocava un notable volum de deixalles abandonades. Amb tot, i malgrat que la gent ha hagut de baixar-ne a peu, de deixalles també se n'han generat. Aquest cap de setmana, l'Ajuntament de Cercs hi ha col·locat un contenidor que ha quedat desbordat de residus.

La prohibició també ha fet que els visitants aparquessin a l'inici a la serra de Casampons a Berga i des d'allà baixessin amb tot els estris necessaris (neveres portàtils incloses) fins a Pedret i recorreguessin a peu els gairebé 3 quilòmetres de distància que hi ha fins al Llobregat. La restricció també ha fet augmentar el nombre de vehicles que hi han accedit des de la Via Verda per Cal Rosal.