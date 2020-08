Tercera jornada de negociacions per l'ERO de Montajes Rus a Berga

La seu de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà acull aquest dimarts la tercera sessió de la comissió de negociacions per l'ERO presentat per Montajes Rus per acomiadar 248 treballadors pel tancament de la mina de Vilafruns. A la comissió hi són presents representants de l'empresa i dels sindicats.

A l'inci de la trobada a 2/4 de 10 del matí, el sindicat CGT ha convocat a manifestar-se davant de la seu empresarial i una desena de treballadors han participat a la crida. S'han llançat petards però no hi hagut incidents.

També s'havia convocat una concentració davant la seu de l'empresa berguedana a primera hora del matí però no s'ha fet.

La data límit per tancar la negociar entre les parts és el 23 d'agost. Els sindicats reclamen un pla de recol·locacions i que no es fraccioni el pagament de les indemnitzacions de 20 dies per any treballat segons han explicat fonts del sindicat CGT.